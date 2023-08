Bývalá snúbenica politika Andreja Danka, moderátorka TA3 Simona Frantová má nového priateľa. Pozrite, takto sa k sebe mali!

Chvíľu to vyzeralo, že Andrej Danko (48) našiel ženu svojho života, no dnes je všetko inak. Bývalý predseda parlamentu sa v roku 2016 zahľadel do moderátorky spravodajskej televízie Simony Frantovej (34), ktorú v roku 2019 požiadal o ruku. Ich vzťah sa poriadne zamotal a k svadbe napokon nedošlo. Dnes je jasné, že už ani nedôjde.

Reportérovi PLUS 7 DNÍ sa podarilo pred pár dňami Frantovú stretnúť na rande s novým priateľom. Svoje city už neskrývajú ani na verejnosti.

Rozchod pre Zsuzsovú?

Andrej Danko a moderátorka Frantová tvorili pár zhruba päť rokov. Pred parlamentnými voľbami 2020, keď vyplávali na povrch politikove pikantné telefonáty s Kočnerovou volavkou Alenou Zsuzsovou, sa ich vzťah zrejme otriasal v základoch. Podľa vtedajších informácií k odlúčeniu snúbencov malo dôjsť skôr než sa kauza, vyznačujúca sa pamätnými slovami „bozkávam vás všade“, prevalila.

Politik krušné chvíle rýchlo prekonal, ale do parlamentu sa nedostal a Simona sa s ním prestala ukazovať na verejnosti. Začalo sa špekulovať, že dvojica už nie je spolu. Ani jeden zo snúbencov však rozchod oficiálne nepotvrdil. Preto si mnohí mysleli, že hrajú iba divadlo a že sa rozišli iba na oko, keďže Simona je novinárka.

Návšteva na Záhorí

A niekoľko mesiacov neskôr, vo februári 2021, sme moderátorku prichytili, ako po pracovnej šichte v spravodajskej televízii nasadla do auta a namierila si to do jedného z nákupných centier, kde boli otvorené len potraviny. Plnú tašku dobrôt naložila neskôr do vozidla a šinula si to na diaľnicu smerom na Záhorie.

Aké bolo naše prekvapenie, keď sa po hodine cesty Simona stratila v privátnom rezorte v Šajdíkových Humenciach, kde sa bývalý šéf parlamentu utiahne vždy, keď potrebuje. Zdalo sa, že si k sebe opäť našli cestu.

Opäť zamilovaná

Dnes je však jasné, že láska medzi Dankom a Frantovou je definitívne minulosťou. Hoci moderátorka na sociálnej sieti toho zo súkromia veľa neukazuje, v marci sa pochválila obrovskou kyticu, ktorú dostala na narodeniny. Teraz je zrejme, že bol za tým nový muž.

Reportérovi PLUS 7 DNÍ sa podarilo poslednú júlovú nedeľu stretnúť moderátorku TA3 na rande s novým statným, holohlavým priateľom. Prechádzali sa ruka v ruke pri zámku v Pezinku a vyzeralo to, akoby sa z večere vybrali na prechádzku do priľahlého parku. Po ceste sa zastavili v aute, kde tmavovláske jej partner džentlmensky otvoril dvere a ona si z neho vybrala modré sako. Obliekla sa a pokračovali v prechádzke, držiac sa okolo pásu. Potom ešte raz nakukli do zámku, kam prichádzali ľudia na koncert, ale na ten nakoniec nešli. Miesto toho nasadli do auta a vybrali sa za iným programom.