Už je opäť sám! Súkromie generálneho riaditeľa bratislavského futbalového Slovana a syna jedného z najbohatších Slovákov Ivana Kmotríka mladšieho (33) sa vďaka jeho vzťahom s misskami stalo dávno verejným. Junior randil s víťazkou súťaže Miss Slovensko 2012 Kristínou Krajčírovou (31), ale po štyroch rokoch išli v tichosti od seba. Neskôr sa zahľadel do bývalej finalistky Miss Slovensko Lenky Petrovičovej (28), s ktorou žil tri roky. Lenka stihla za ten čas na seba upozorniť na módnych prehliadkach či sociálnych sieťach. Okrem iného odhalila, ako žije najstarší syn milionára Ivana Kmotríka (64), ktorého majetok sa pred rokmi odhadoval na 146 miliónov eur. A zdá sa, že ani posledný vzťah šéfa belasých nemá šťastný koniec. Popradčanka Lucia Kačurová (34) sa nedávno z luxusného Kmotríkovho hniezdočka odsťahovala.

Nečakaný koniec pre psa?!

Kmotríkov najstarší a najmedializovanejší potomok Ivan dostal pred dvomi rokmi darom od otca rovno dva luxusné domy s pozemkami. Sú situované v prestížnej lokalite v Starom Meste, neďaleko neslávne známeho komplexu Bonaparte. Hoci je veľmi dobre zabezpečený a má aj prácu, ktorá ho viac ako baví, v súkromí aktuálne neprežíva najlepšie obdobie. Odsťahovala sa od neho sexi modelka Lucia Kačurová. Dôvod je viac než bizarný a vyzerá to tak, že ich láske odzvonilo.





Vzťah Kmotríka mladšieho s finalistkou Miss Universe Slovensko 2013 Luciou Kačurovou sa prevalil začiatkom augusta 2021. Odvtedy ubehli už dva roky a zdalo sa, že krásna modelka bude pre generálneho riaditeľa tá pravá. V poslednom období to medzi nimi nefungovalo ideálne. Pred pár dňami sa Lucia od Ivana dokonca odsťahovala. Dôvod je viac než neobvyklý, dokonca až bizarný. Kmotrík sa údajne s krásnou modelkou pohádal pre jej psa. „Ivanovi nebolo celkom po vôli, že ho doslova vodí až do spálne,“ napísal čitateľ Peter do redakcie Šport24.sk a dodal: „Vyvrcholilo to hádkou, po ktorej sa modelka zbalila a od Ivana odsťahovala.“ Lucia svojho maznáčika miluje, o čom svedčia aj jej príspevky na sociálnych sieťach, kde ho neustále ukazuje.

Sype si popol na hlavu

O tom, že medzi nimi nie je všetko v poriadku, svedčí aj Kačurovej neprítomnosť pri šéfovi Slovana. Modelka ho nesprevádzala na žiadnom zápase ako v minulosti. „Môžem potvrdiť, že sme sa rozišli. Netreba za tým hľadať žiadnu senzáciu, pretože k žiadnej veľkej hádke, potýčke ani nevere medzi nami nedošlo. Obidvaja máme psy a obidvaja ich máme radi. Lucka mala veľmi rada môjho Rockyho a takisto ja mám veľmi rád jej Lunku,“ priznal pre spomínaný web Kmotrík mladší, ktorý tvrdil, že ich vzťahu uškodilo to, že prežíval náročné pracovné obdobie. „Nemala to so mnou vôbec jednoduché, nezvládli sme to spolu najmä komunikačne. Problémy, ktoré sme medzi sebou mali, sa dali riešiť, ale, bohužiaľ, sme ich neriešili včas,“ dodal Kmotrík, ktorý sa v minulosti zviditeľnil aj nevhodnými gestami či extravagantným správaním.

Pánske bývanie

Ako vo vatičke sa u Kmotríka mala nielen jeho posledná priateľka Lucia, ale aj jeho exfrajerka Lenka Petrovičová, ktorá sa dodnes snaží zarábať ako influencerka. Vďaka svojej vášni pred rokmi svojim viac ako stotisícom sledovateľov odhalila nielen dokonalú postavu, drahý šatník, ale aj luxusné bývanie šéfa futbalového Slovana, ktoré bolo už vtedy zariadené zjavne podľa jeho gusta. Verejnosť tak mala možnosť nazrieť do jeho príbytku a zistiť, ako jeden z milionárskych dedičov žije.

V dome, ktorý šéf belasých sám vôbec neukazuje, zaujal výrazný teplý a mäkký koberec, ktorým boli potiahnuté aj schody medzi poschodiami. Dominantou schodiska bolo obrovské visiace zrkadlo s tyr­kysovým zamatovým rámom. A modrá, aj keď nie práve belasá, bola u neho zjavne obľúbená. Bolo ju vidieť aj v obývačke na vankúšoch či na kuchynských stoličkách. Inak bol dom zariadený prevažne v neutrálnych sivých farbách, ktoré prevažujú na kobercoch, tapetách, v obývačke aj v kuchyni.



Čo sa týka intímnej spálne, z pos­tele má Ivan výhľad cez sklo priamo do mramorovej kúpeľne. Okrem sprchovacieho kúta si tam vychutnáva, dnes už zrejme sám, veľkú vírivú vaňu. Aj v tejto miestnosti si mladý Kmotrík potrpí na detaily – nechýbajú uteráky či kôš na bielizeň v modrej farbe. Okrem toho má v dome k dispozícii naozaj rozľahlý šatník, kde si jeho bývalá frajerka rada robila selfie.

