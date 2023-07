Hviezda seriálov Mama na prenájom a Nemocnica má za sebou hroznú skúsenosť. Počas venčenia ju obťažoval cudzí muž, ktorého sa striasla len vďaka svojej duchaprítomnosti.

Z obyčajnej podvečernej prechádzky sa stala nočná mora. Kristína Kanátová bola venčiť psa v blízkosti svojho domova, kde bola konfrontovaná nepríjemným zážitkom. Zrazu ku nej spoza kríkov vyšiel cudzí muž, ktorý ju začal slovne obťažovať. Najprv ku nej pristúpil s nevinnou otázkou, či mu nemôže požičať zapaľovač. Potom však bol už čoraz otravnejší.

„O pár minút sa vynorí – z tmy, spoza rohu a pýta sa, či sa môže niečo spýtať. Vravím mu, že mi je nepríjemné, keď sa ma cudzí muž chce niečo pýtať po tme v kríkoch a že nemám záujem o konverzáciu. Pýta sa, prečo. Môj pes spozornie, ale nešteká. Som pokojná, len pridám do kroku a odchádzam,“ Kristína popísala kontakt s dobiedzajúcim mužom.

Ten si však nedal ani potom pokoj a naďalej ju prenasledoval. Herečke to už začalo byť nepríjemné, napriek tomu nestrácala chladnú hlavu. Snažila sa s ním komunikovať pokojne, aby nepodnietila jeho agresívnejšie správanie.

„Hovorí, že sa mu veľmi páčim. Ja jemu, že on mne nie. Prosím ho, aby mi dal pokoj, aby ma nesledoval – neutrálnym tónom, normálnou hlasitosťou. Pýta sa: „Ale slečna, prečo? No ták! Nešli by sme spolu niekam?“ Zastanem. Otočím sa k nemu. Dôrazne a zvýšeným hlasom poviem: „NIE! Toto je obťažovanie, neželám si to, tak to láskavo rešpektujte.“ Môj pes bafne,“ pokračovala vo vykreslení svojej nepríjemnej skúsenosti.

Zrejme až tento moment neznámeho chlapa naľakal a dal sa konečne na ústup. Ani tak sa však nevzdal a smerom ku Kristíne zakričal, že nabudúce sa s ním má rozprávať pekne, tak ako on s ňou. Jeho posledné vyhrážky už Kanátovú nahnevali a odvrkla mu, že keď mu nestačí jedno odmietnutie, bude mu hovoriť „nie“ dookola.

Po incidente sa sama seba pýtala, ako by dopadla táto situácia bez toho, keby nebola zvyknutá zvládať stresové momenty. Našťastie pokojne dýchala, verila si a dokázala udržať pod kontrolou hlas i emócie. Vďaka tomu pôsobila sebavedome a dokázala ho od seba odpútať. Kristína navyše poznamenala, že bola oblečená len domácky v teplákoch, nemala na sebe nič vyzývavé, napriek tomu ju tento neznámy nepríjemne obťažoval.

Svoju skúsenosť sa rozhodla zverejniť kvôli tomu, aby ho aj týmto spôsobom odplašila a kvôli nemu nechodila všade v strachu, či sa niekde neobjaví. Taktiež chcela varovať iné ženy, aby vedeli, ako by mali v týchto situáciách zareagovať. Pokojným vystupovaním totiž často útočníka zaskočia, a to ho vystraší viac ako silný krik.

S podobnými problémami sa v minulosti stretli aj iné slovenské celebrity. Adriana Kmotríková si dokonca musela najať ochranku po tom, čo ju jeden človek so psychickými problémami prenasledoval počas dvoch rokov. Nedal jej pokoj v práci ani v súkromí.

Minulý rok obťažoval viaceré naše hviezdy muž, ktorý niekoľko mesiacov čakával na nich pred prácou, prihováral sa im a prenasledoval ich. Zlú skúsenosť s ním mali napríklad herci Zuzana Vačková a Braňo Deák a komička Simona Salátová.