Simona Krainová sa už viackrát dostala do sporu s fanúšikmi kvôli výchove synov. Teraz sa do nej pustili opäť.

Žiadna matka nemá rada, ak sa jej niekto priveľmi stará do starostlivosti o deti. Simona Krainová si už na svoju adresu musela vypočuť veľa výčitiek. Fanúšikom v minulosti prekážalo napríklad to, že chlapci chodia s rodičmi často na dovolenky. Do českej modelky začali vŕtať, kedy a či vôbec navštevujú školu a majú dostatočné vzdelanie. Vtedy im veľmi rýchlo poslala odkaz, že majú súkromné vzdelávanie, pri ktorom sú nastavené iné pravidlá a môžu si dovoliť aj individuálne štúdium.

Krainovej už stihli vyčítať aj účesy jej dvoch synov. Nepáčilo sa im, že majú dlhé vlasy a vyzerajú ako dievčatá. Ani vtedy sa kritikov nezľakla a odkázala im, že to majú nechať len na nej. Chlapci sa tak cítili dobre a keď neskôr zmenili názor, tak ich opäť ostrihala na krátko.

Viacerým priaznivcom českej modelky nedá spávať ani jeden z posledných príspevkov, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach. Jeho hlavnou hviezdou je mladší syn Bruno. Na fotke zapózoval v momente, keď si skúšal mamine lodičky na vysokých podpätkoch. K tomu navyše ukázal dva vztýčené prostredníky, čím ešte viac pobúril verejnosť.

Fanúšikovia Simone v komentármi pod príspevkom vyčítali viacero vecí. Nepáčila sa im vulgárnosť, ktorá sálala z tohto záberu a nehodila sa k malému dieťaťu a ani to, že mal na nohách ženské topánky. Upozorňovali tiež na nebezpečnosť celej situácie, keďže v takýchto črievičkách mohol ľahko spadnúť a ublížiť si. Mnohí sa jej preto pýtali, ako ďaleko mieni zájsť a či už takéto zábery nie sú priveľa.

Ani v tomto prípade si Krainová nezahryzla do jazyka. Väčšinu nezmyselných komentárov vymazala a niektorým poslala aj odkaz. „Nebojte sa, ja ho ochránim, mám dosť odvahy, sily a ostré lakte... Mám tréning,“ napísala jednému z komentujúcich a tým uzavrela všetky debaty o vhodnosti jej výchovy.