Jana Šulcová bývala v nádhernom dome, ktorý jej mnohí závideli. V skutočnosti v ňom zažívala trápenie a stál ju veľa peňazí i strachu.

Zosnulá česká herečka bývala na veľmi špeciálnom mieste. Práve jej vila v pražskej časti Vokovice sa totiž objavila v slávnej komédii S tebou ma baví svet. Mnohí jej preto tento domov závideli. Ako to však často býva pravidlom, aj v tomto prípade to bolo len pozlátko, ktoré majiteľom prinieslo veľa starostí.

Šulcová a Vízner ho totiž kúpili už v horšom stave a museli veľa peňazí investovať do jeho renovácie. Úspor však nebolo veľa, preto všetko museli robiť postupne. Časom sa dostali do takého stavu, že ledva čakali na ďalší zárobok, ktorý by im pomohol vyriešiť nový problém, ktorý sa ukázal na ich dome. I keď kvôli tomu nemali nikdy financie nazvyš, svoj dom si veľmi obľúbili. A to aj napriek tomu, že ich dostával do zložitých situácií.

K tomu sa neskôr pridružili ďalšie starosti. V roku 2012 sa Šulcová zúčastnila programu VIP Prostreno, v ktorom prehovorila o zvláštnych veciach, ktoré sa dejú v jej vile. Podľa herečky u nich strašilo a pravidelne zažívala nevysvetliteľné situácie.

„My máme doma duchov, dúfam, že zajtra, keď budete u mňa jesť, dajú pokoj,“ povedala prekvapeným celebritným hosťom a pokračovala. „My sme mali doma v knižnici na biblii lebku, ktorá tam bola odjakživa. Potom mi niekto povedal, pozri, pochovaj ju, možno ti to robí ona. Tak som ju naozaj nechala pochovať a tešila som sa, že bude konečne pokoj. A nebol. Raz som sedela v kuchyni a počula, ako po schodoch niekto ide v okovaných topánkach. A pritom v dome okrem mňa a upratovačky nikto nebol.“

Zúfala Šulcová hľadala pomoc u ľudí, ktorí sa zaoberali duchovnými vecami. Medzi nimi bola i známa česká herečka, ktorá jej odporučila, aby s tým prestala bojovať a zmierila sa. „Volala som svojej kamarátke Helene Růžičkovej, ktorá bola vyhlásenou znalkyňou duchov, a ona mi to vysvetlila tak, že niekto hľadá tú lebku a jediné, čo máme urobiť, je, naučiť sa s duchmi žiť. Potom mi ešte niekto poradil, aby som do miestnosti, kde sú, dala pohár s vodou a vedľa zapálila sviečku, vraj ten obláčik, ktorý vzniká, je ich potravou,“ priblížila svoje triky, ktoré však vôbec nefungovali.