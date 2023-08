Richard Krajčo sa pustil do renovácie kostola, ktorý kúpili s manželkou. Veriaci by však zrejme s jeho vylepšeniami neboli veľmi spokojní.

Spevák skupiny Kryštof si zaobstaral nezvyčajnú nehnuteľnosť v českej dedine Chotěvice, kde má vlastný statok. Spolu s manželkou im bolo ľúto, ako budova roky chátrala. Preto sa ju rozhodli kúpiť a dať jej tak novú šancu. Obyvatelia obce a veriaci sa vtedy obávali, že by im ich miesto znesvätil tým, že v kostole urobí napríklad rockový klub. To však hneď na začiatku vyvrátil.

„Našim cieľom nie je vlastniť kostol a urobiť si tam bývanie, rockový klub alebo niečo podobné. Je to presne naopak. Chceme kostol udržiavať k účelu, k akému bol stvorený. To znamená, aby to bolo miesto stretávania, spočinutia, rozjímania. Našim zámerom je približovať ho ľuďom, aby sa stal pútnickým miestom, na ktorom sa radi zastavia a povedia si – Wau, tuto v Podkrkonoší je niečo špeciálne, niečo, čo chceme vidieť,“ v roku 2021 vysvetľoval Krajčo po kúpe nehnuteľnosti pre Moravskoslezský denník. Odvtedy už v ňom mal aj niekoľko koncertov a splnil si tak svoj sen.

Na začiatku sa Krajčovci pustili do najhorúcejších problémov, ktoré potrebovali zaistiť pre záchranu kostola. Vymenili strechu na sakristii a v márnici, renovovali okná na veži, niekoľkokrát obnovovali nátery a drevené časti zariadenia zbavovali červotočov. Potom sa však pustili do smelších zmien, ktoré verejnosti predstavili len nedávno.

Krajčo v relácii Showtime priblížil odvážnejšie vynovenia, ktoré sa rozhodli podniknúť spolu s manželkou. Do kostola predovšetkým vniesli oveľa viac farieb. Chceli, aby bol priestor pestrejší a aby tým vyjadrili radosť zo života. Na stenách pribudli grafity obrázky a pre pútnikov pripravili posedenie, kde sa môžu občerstviť. Z kostola tak chceli urobiť obľúbené spoločenské miesto, kde by sa každý cítil dobre.

Návštevníci si ho môžu pozrieť počas celého leta. Silní veriaci však zrejme budú po vstupe do svätostánku merne šokovaní. Richard Krajčo sa totiž pozrel na vieru oveľa modernejším spôsobom, ktorý sa im nemusí pozdávať. „Myslím, že dokopy to aspoň pre nás s Karin pekne funguje a snáď i na tých ľudí. Napríklad Ježiš je stvárnený ako Spiderman alebo ako Superman,“ odhalil najprevratnejšie zmeny, ktoré urobili v kostole. K tomu navyše nafarbili sochy svätcov výraznými farbami, aby sa tak úplne odlišovali od štandardných miest na bohoslužby. Líder Kryštofa dokonca prezradil, že by si v ich chráme radi s Karin obnovili manželské sľuby.