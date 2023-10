V centre Bratislavy si uctili pamiatku Juraja Jakubiska. Jeho manželka ostala nepríjemne zaskočená.

Herečka a filmová producentka Deana Jakubisková Horváthová (65) sa konečne odhodlala a po smrti manžela prehovorila o ich vzťahu. Stretli sme sa s ňou počas pokladania dlaždice s manželovým menom, ktoré odteraz svieti na Filmovom chodníku slávy v centre Bratislavy.



Počas svojho príhovoru ste zdôraznili, ako vás mrzí, že nikde okolo nás nevisela ani jedna slovenská či česká vlajka. Naopak, vlajok na podporu LGBTI+ skupín tam bolo kvantum. Nahnevalo vás to?

Nejde o mňa. Je to smutné a napokon je to aj naša hanba. Keď som kráčala smerom k divadlu, prevrátila som oči. V duchu som si vravela: Juraj, prepáč, s týmto ja nemám nič spoločné. Neverila som, že celý vstup do divadla a jeho okolie boli obvešané farebnými atrapami. Vyzeralo to ako jeden nevkusný bordel v historickej časti Bratislavy. Preto som to povedala, nech to všetci počujú. Nech sa zamyslíme, prečo tam visia farebné vlajky, ukrajinská vlajka, ale naša je v nedohľadne.

Téma LGBTI+ skupín je na Slovensku veľmi aktuálna. Ako to vnímate vy?

Nielen na Slovensku, ale aj v Česku sa to veľmi rieši a „hrotí“. Ja som bola 12 rokov súčasťou Slovenského národného divadla a viem, že v baletnom súbore bolo vtedy 75 percent homosexuálnych vzťahov. Všetci sme o tom vedeli a všetci sme spolu normálne vychádzali. Oni medzi sebou riešili, kto a čo s kým má a ako funguje, no a my sme sa do nich nestarali. Ale toto, čo sa deje teraz, je nezdravé. Mladých ľudí to zneisťuje, a ak sa situácia neupokojí, tak to bude len horšie. Mladí si nebudú istí sebou, budú sa báť, ako to bude vplývať na ich deti a podobne. Ľudia sú hysterickí a potom sa dejú veci, že žena sa chce vydať za psa. Proste zo zdravých ľudí si urobíme chorý národ.

Jurajovi Jakubiskovi ste poďakovali za krásne manželstvo. Vďaka čomu ste spolu vydržali 40 rokov?

Na začiatku manželstva som si vždy popod nos vravela, čo sa mi na našom vzťahu nepáči, a zamýšľala som sa, či ma niekde nečaká lepší. No vždy som dospela k záveru, že nie. Zamyslela som sa nad tým, akí boli tí muži predtým, a ani zďaleka neboli lepší. Hľadať stále niečo lepšie a špekulovať nemá význam. Ja som mala šťastie, že som bola od Juraja o 20 rokov mladšia, takže bol ku mne veľmi tolerantný. Ako mladunká som bola prchká, ale mal pre to pochopenie. Dokázala som sa rozohniť aj pre maličkosti a on bol ten, ktorý ma vždy decentne upokojil a povedal mi: „Deanka moja, to nestojí za to.“ V žiadnom manželstve nie je všetko ružové a v každom vzťahu sa začne schyľovať k búrke. Dôležité je vydržať prvých sedem rokov, to naozaj platí. Pretože do toho času sa brúsia tie rozdielne názory, reakcie, prístupy k životu. A ak sa po tých siedmich rokoch väčšina vecí uprace, máte taký zá­klad, že vás väčšina vecí už vôbec „netankuje“.

Takže najdôležitejšie je tolerovať jeden druhého a vedieť sa prispôsobiť?

Po toľkých rokoch strávených v manželstve mi skúsenosti vravia, že obaja musia vedieť povedať dve slová – prepáč a ďakujem. Môj muž nikdy nevyslovil slovo prepáč a nikdy nepriznal svoju chybu, ale ak sa niečo stalo, išiel do mesta a kúpil mi kvety alebo prsteň. Darčeky mi nedával z očí do očí, len ich položil na stôl a to bolo jeho prepáč.