Kabrheľová dnes žije na dôchodku, napriek tomu míňať peniaze stále vie.

Niekdajšia „turbomíňačka“ Nora Mojsejová, dnes Kabrheľová (64), ktorú v roku 2006 preslávila šou Mojsejovci, prestala nakupovať oblečenie od svetových návrhárov po tom, čo sa dostala do väzby. Hoci po prepustení nabrala druhý dych a snažila sa podnikať v oblasti módy, dnes je piaty rok na dôchodku a už bezhlavo nenakupuje, čo však neznamená, že nevie utrácať vo veľkom štýle. Po úspešnom účinkovaní v programe Bez servítky sa minulý týždeň opäť vrátila na televízne obrazovky. Televízia JOJ ju tentoraz obsadila do staronového formátu, v ktorom sme výraznú východniarku mali možnosť vidieť už pred desiatimi rokmi. Reč je o populárnej šou Nákupné maniačky. V nej sa Nora objavila v roku 2013, keď svojím finálnym oblečením, ktorému namiesto pre ňu povestných vzorov a farieb dominovala jednoduchosť, zaujala nielen porotcov, ale aj divákov. Tentoraz prvé miesto v módnej súťaži neobhájila, ale aj tak zahviezdila.

Kritika oblečenia od poroty i kolegov

Od prvého momentu prebiehali v šou medzi súťažiacou päticou Karolínou, Evou, Vanessou, Michaelou a Norou škriepky, ktoré neboli po vôli ani samotnej Nore. Občas do nich vstúpila vtipnou hláškou, ale posledný deň ich už nemal kto krotiť. Kým Kabrheľová nakupovala, zvyšné štyri sa stihli opäť pohádať, ohovoriť a intrigovať medzi sebou. Nora priniesla do štúdia niekoľko kúskov zo svojho šatníka. Keďže je dôchodkyňa, už nie je taký prepychový ako pred rokmi. Porotcovia Marián Hornyák a Ema Fajnor mali z jej oblečenia zmiešané pocity. Kritizovali jej vzorovo výrazné legíny, kabelku s priveľmi veľkým logom a najviac sa zasmiali na háčkovaných šatách.



Norin šatník nešetrila ani súťažiaca Vanessa, ktorá dokonca jedno z jej tričiek odhodila na zem. „Keby som si mala vybrať, tak viac nosím Šarikine veci ako Norine,“ povedala posmešne. Jej najväčšia konkurentka Karolína mala opačný názor, pre čo sa všetky štyri opäť pochytili. Pondelková súťažiaca potom Nore nezabudla „nabonzovať“, kto ju najviac kritizoval.

Pasia od detstva a preplnený šatník

Nora si na nákupy do televíznej šou prizvala influencerku Júliu Švehlovú. Obe si veľmi sadli a v obchodoch sa dobre zabavili. Bývalá podnikateľka si zaspomínala aj na svoju nákupnú mániu z minulosti. Vtedy by jej mohol konkurovať skutočne len málokto. V čase svojej najväčšej slávy Nora s Braňom ochotne pózovali v nových outfitoch, prezrádzali ceny nákupov, ukazovali šatník, domáce zlatníctvo plné šperkov a drahých hodiniek. Nákupná maniačka Nora Mojsejová vtedy šokovala národ, keď ukázala svoje preplnené šatníky. Na ploche vyše 200 štvorcových metrov v podzemí domu na Pereši mala zasúvacie skrine až po plafón, priestory na topánky veľké ako obývačka a desiatky kabeliek rozvešaných na tyči.



„Od detstva som milovala pekné oblečenie. Bola som skrátka parádnica, stále som chcela mať pekné šaty, kabelku, topánky. Ani za socializmu, keď som robila v sporiteľni, som nikdy nenosila uniformu, ale drahé veci z luxusnej predajne, ktorá bola na vtedajšej Šrobárovej ulici. Vždy som si na to potrpela a nikdy ma to neprejde,“ tvrdila v minulosti Nora. „Je moja pasia pekne sa skombinovať, vyparádiť a ísť. Som straka, páčia sa mi kúsky, ktoré sa blyštia,“ netajila bývalá podnikateľka, ktorá pravidelne robila záťahy vo Viedni, kde dokázala utratiť za jeden deň aj pol milióna korún. Dať 300-tisíc za norkový kožuch, 100-tisíc za čiž­my či značkovú kabelku nebolo nič výnimočné. Len kožuchov mala vtedy zhruba 50, a to v rôznych cenách od dvetisíc eur. „Bola som schopná minúť na šaty veľmi veľa, ale načo to budem hovoriť? Aby niekoho trafil šľak? Všetky veci mi potom rozkradli. Mala som len to, v čom som vyšla z basy,“ vysvetlila teraz známa Košičanka žijúca v Bratislave pred kamerami.

Je z nej iná žena

Hoci Nora, ktorá mala v minulosti pre mnohých extravagantný, ba niekedy až gýčový štýl obliekania i plnšie krivky, bola typ krv a mlieko, po návrate z basy, kde strávila niekoľko mesiacov, rapídne schudla, čo sa odrazilo tiež na jej oblečení. Okrem toho sa z nej pred piatimi rokmi stala dôchodkyňa, ktorá si s dôchodkom 770 eur nemôže veľmi vyskakovať. A vraj aj vášeň z nakupovania už pominula. Dnes chodí do obchodov len veľmi nerada. Bolia ju nohy, tak ju už nebaví prehrabávať sa oblečením. Dôkazom bolo aj jej rýchle nakupovanie pred kamerami. Hlavný out­fit – overal a bundu, našla hneď v prvom obchode a minula zaň 220 eur. Najviac potom zaplatila za značkové okuliare, a to 142 eur, ktoré dostala s výraznou zľavou. Nezabudla ani na svojho psa Šariku, ktorej kúpila štýlový obojok.



Noru nakoniec pochválili súťažiace i porotkyňa Ema Fajnor. Veľmi sa im páčil najmä overal a celkové zladenie outfitu. Všetky jej však spoločne vytkli, že nesplnila hlavné zadanie a jej oblečeniu chýbali metalické prvky a nevyzeralo ako na metalový koncert. Napriek toľkým pochvalám dostala málo bodov a skončila až na štvrtom mieste. Veľkú úlohu v tom zrejme zohrala taktika, keďže od dvoch súperiek dostala veľmi málo bodov. Na Eminu otázku, či je s výsledkom spokojná, Nora odvetila, že jej je to úplne jedno. Všetku kritiku vysmiala, cítila sa ako VIP rockerka a na konci relácie sa k tomu odmietla vyjadrovať pred kamerou. Ako totiž poznamenala, to najdôležitejšie je, že má metal v hlave.

S módou podnikala

Nora sa dokonca v roku 2006 objavila aj ako porotkyňa v šou Nákupná horúčka, kde so speváčkou Darou Rolins a s podnikateľom Michalom Gučíkom hodnotili ženy z rôznych kútov Slovenska, ktoré sa mali obliecť a nalíčiť na konkrétnu príležitosť, a to v časovom i vo finančnom limite. Výsledok napokon ohodnotila spomínaná porota. Víťazky všetkých vydaní sa stretli vo veľkolepom finále. Tá dáma, ktorá si počínala najlepšie, získala nákup snov za státisíce korún v Miláne.



V roku 2008 začala vo svete módy podnikať, založila spoločnosť Nora Mojsejová Fashion. Okrem toho predviedla verejnosti módnu šou so svojou kolekciou v duchu večerných a koktailových šiat. „V Bratislave sa predviedli modely, ktoré boli ušité z látok od Armani, Dolce & Gabbana,“ prezradila v minulosti. „Som teraz šťastná, robím presne to, čo ma baví,“ tešila sa. O rok neskôr sa však začali jej problémy, postupne ju obžalovali z viacerých trestných činov, až skončila vo väzbe. Po návrate do bežného života v októbri 2014 sa k svojmu biznisu vrátila. Začiatkom roka 2015 jej však butik v metropole východu podpálili. Majetok v hodnote 200-tisíc eur prakticky zhorel do tla. Najhoršie bolo, že podnikateľka nemala luxusný butik v centre Košíc poistený. Nevzdala sa a otvorila nový, luxusný a väčší. Dokonca priamo v centre Košíc. „Naďalej podnikám v móde, lebo to ma baví. Mám už za tých šesť rokov svoju stálu klientelu. Volajú mi, pýtajú sa na novú kolekciu,“ prezradila vtedy Nora, prečo sa opäť pustila do podnikania v rovnakej sfére. Oblečenie však už nedávala šiť, ale stala sa dovozcom istej nemeckej značky pre pánov aj dámy. Butik však dlho otvorený neostal a podnikanie s módou, ako aj iné svoje dve firmy nakoniec zavesila na klinec.