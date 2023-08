Bývalý kapitán našej futbalovej reprezentácie pred pár dňami ukázal, že nielen s loptou mu to ide celkom dobre.

Spolu s otcom Richardom sa poriadne opreli do pedálov počas cyklistických pretekov v štýle etapy Tour de France – L’Etape Slovakia 2023, ktoré sa konali uplynulý víkend (20.8.) v slovenskej metropole.

Naľahko, ale luxusne

Nedá sa síce povedať, že by šesťdesiatkilometrovú trasu od bratislavskej Eurovey na Kamzík zvládol Marek Hamšík (36) ľavou zadnou, no svojich fanúšikov rozhodne nesklamal a do cieľa dorazil na peknom 89. mieste. Nežartujeme, veď podujatie tohto typu bolo pre neho premiérou a za sebou nechal viac než tri stovky jazdcov. Nie div, že sa jeho radosť miešala s nadšením priaznivcov, vrátane súperov, ktorí sa pre pár spoločných záberov mobilom pomaly stavali do radu.



Nielen slušným športovým výkonom však slovenský futbalový guru zaujal. Rozruch vyvolal už deň pred nedeľnou akciou, keď si prišiel po štartovné číslo. Hoci dorazil letne a „na ľahko“, aj tých pár kusov odevu, čo mal na sebe, bilo do očí. Naši kolegovia z redakcie Šport24 nekresťansky drahému out­fitu rovno priradili cenovky: Marek mal na sebe luxusné tričko značky Dolce & Gabbana v hodnote 450 eur, krátke nohavice rovnakého výrobcu, kde cena poskakuje niekde medzi 600 až 1 000 eurami, a výstavným kúskom bola kapsička od Louisa Vuittona, prehodená cez jeho prsia. Ak by ste aj vy takú chceli, vedzte, že dve tisícky sú ešte veľmi dobrá cena.

Zdroj: archiv NMH

Dobitý a peši

Na víkendovom zápolení na dvoch kolesách, ktoré prilákalo stovky amatérov i poloprofesionálov už po tretíkrát, sa zúčastnila aj ďalšia športová legenda, bývalý hokejový obranca Zdeno Chára. Ten si zaumienil zdolať náročnejšiu, až 112-kilometrovú trasu. Nepodarilo sa. Do cieľa dorazil dobitý a peši. Po nepríjemnom páde ho bicykel prestal poslúchať.



„Zdeno skončil na zemi asi v polovici trate medzi Limbachom a Troma Brestami,“ povedal pre Šport24 hlavný rozhodca pretekov Milan Dvorščík. „Stalo sa to v pravotočivej zákrute, v úseku, kde bolo viac prachu a nebol si asi úplne istý. Tak pribrzdil viac, ako by mal, koleso sa mu podšmyklo a spadol.“

Chára mal potrhaný dres, rany na tele, najhoršie na tom bola jeho pravá ruka. No hlavným dôvodom, prečo musel odstúpiť, bola rozbitá prehadzovačka, ktorú na ceste nedokázal opraviť. A tak namiesto triumfálneho prejazdu cieľovou rovinkou zamieril do nemocnice.



„Našťastie nešlo o nič vážne. Z môjho pohľadu to bol štandardný pád, ktorý v cyklistike vidíme pravidelne,“ zhodnotil pre Šport24 Milan Dvorščík. „Myslím, že bude čoskoro fit.“