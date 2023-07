Niekoľko týždňov po smrti Dana Heribana Ťažký návrat manželky Dana Heribana († 43) pred kamery. Takto zvláda prácu po jeho smrti sa jeho manželka opäť vrátila na filmový pľac.

Kamila Heribanová nemala šancu dlho smútiť za svojím partnerom. Ako jedna z hlavných seriálových postáv sa musela čoskoro opäť postaviť pred kamery. Návrat na filmovačku nebol pre ňu istotne ľahký. Popri práci však môže aspoň na chvíľku zabudnúť na bolesť, ktorú zažíva z nečakanej straty svojho manžela.

Heribanová sa v nových častiach objaví spolu s kolegom Vladimírom Kobielskym. Obľúbený herec zverejnil na Instagrame video, v ktorom ponúkol pohľad do zákulisia natáčania. Na ňom zachytil aj Kamilu, ktorá sedela zahĺbená do seba a na tvári jej bolo badať smútok. I keď pred kamerami naďalej zostáva profesionálkou, v srdci stále nosí svoje trápenie a bolesť, s ktorými sa potichu vysporiadava v momentoch, keď má chvíľku pre seba.

Manželka Dana Heribana sa nedávno prihovorila návštevníkom na spomienkovom podujatí, ktoré sa konalo v Trnave. Kamila sa podľa informácií Plus JEDEN DEŇ dokonca podieľala aj na organizovaní koncertu „Hodina nočného pokoja“. Počas akcie už však nenašla síl postaviť sa priamo pred divákov, preto ich privítala len prostredníctvom audio nahrávky.

„Keď sme vyberali spevákov na túto akciu a ja som rozmýšľala, kto by to mohol spievať, tak mi nenapadal žiadny chlap, jednak že je to stále veľmi citlivé a je to strašne čerstvé, a tak sa mi začali jednoducho odkrývať možnosti žien. Myslím si, že tie ženy do toho vnesú tú citlivosť, ktorú mal Danko a sú to všetky ženy, ktoré sú Danovmu srdcu blízke, môjmu srdcu blízke a sú veľmi dobré profesionálne speváčky, ktoré to určite zaspievajú parádne,“ povedala smerom k fanúšikom.

Na koncert si prišli na svojho kamaráta zaspomínať viacerí jeho kolegovia. Nechýbali ani herci z Hornej Dolnej, ktorí prišli Kamilu objať a pozdraviť.

Uctia si ho aj na Pohode

Na Dana Heribana nezabudli ani organizátori nášho najväčšieho festivalu. Sobota na Pohode sa preto bude niesť aj v znamení jeho tvorby. Na spomienkovom koncerte vystúpia viacerí umelci, napríklad Zuzana Norisová a Braňo Jobus, ktorí zaspievajú a odohrajú autorské skladby zosnulého herca a hudobníka.

