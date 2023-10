Utečú známi markizáci do Rakúska? Z malého bytu do vlastného domu. Ukázali interiér. Nádhera!

Známi markizáci si stavajú svoje hniezdočko. Pozrite na štýlový interiér, takto bude vyzerať!

Moderátori Diana Hágerová (33) a Roman Juraško (43) sa pred rokmi usadili v menšom bratislavskom byte s malým balkónom, kde dnes vychovávajú svoje dve ratolesti - dcéru Izabelku (5) a syna Tristana (2).

Posledné roky sa však zastrájajú, že svoj byt vymenia. Keďže obaja vyrastali v dome, ťahá ich to k nemu viac. A ako sa zdá, aktuálne si svoj sen už plnia. Diana sa pochválila, že svoj dom snov už stavajú. „Miniatúrny krôčik pre ľudstvo, obrovský krok pre nás. Náš domček. Držte palce, nech ide všetko, ako má,“ pochválila sa blondína svojou stavbou. A vyzerá to tak, že dom stavajú u našich susedov v Rakúsku. Diana sa popýšila spoluprácou s firmou, ktorá stavby realizuje iba v tejto oblasti. Okrem toho moderátori ukázali, ako to v ich hniezdočku má vyzerať.

Podľa vizualizácie interiéru vidieť, že rodina stavila na minimalizmus a škandinávsky štýl bývania. V útrobách im bude prevládať veľa bledého dreva a prírodných materiálov bez komplikovaných vzorov. Tiež si dali záležať, aby mali čo najfunkčnejšie zariadenie a čo najviac úložného priestoru, najmä v kuchyni.

V celom priestore stavili na farebnú striedmosť. Spoľahli sa na bielu, sivú a béžovú farbu, pričom detailom, ktorý dodáva šmrnc, je akcent čiernej na krbe, spotrebičoch či na stoličkách. „Pomaličky sa nám plní sen,“ priznala Hágerová na sociálnej sieti. O interiér sa im starajú profesionáli, ktorí vraj majú cit pre detail. „Zuzka, milujem, ako sme si sadli a ako mi svojimi návrhmi čítate myšlienky,“ nadšene chváli dizajnérku budúca pani domáca.