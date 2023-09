Herečka Monika Hilmerová sa pochválila jazdou na bicykli a vyslúžila si posmešky.

Herečka Monika Hilmerová (48) je známa tým, že rada športuje a veľa času trávi hlavne na bicykli. Zadovážila si e-bike, pre ktorý si vyslúžila množstvo kritiky od sledovateľov na sociálnych sieťach. Nečakala, že ju začnú hejtovať za to, že tento bicykel vraj nemá nič spoločné so športom. Kritika ľudí ju priviedla k tomu, že musela zareagovať. „Je to stále bicykel, kde musíte šliapať do pedálov a elektrickú pomoc si nastavíte, len ak potrebujete. Ja idem niekedy bez nej, akoby som šla na normálnom bicykli, alebo s jemnou podporou, alebo si ju zapnem, až keď mi dochádzajú sily, ktoré si musím šetriť do práce. E-bike je vynikajúca voľba pre starších ľudí, ľudí po zraneniach alebo ​so zdravotným obmedzením, ktorí nemajú kedy športovať a získať kondíciu,“ obhajovala sa na sociálnej sieti. Dokonca na tomto bicykli neraz vyrazila aj so svojím 77-ročným otcom či s manželom a tanečníkom Jarom Bekrom.