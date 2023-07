Romantika a raj pre gurmánov. Najmenšia reštaurácia na svete vám ponúkne všetko, čo očakávate od luxusnej večere.

Reštaurácie bojujú o klientov aj prostredníctvom jedinečného konceptu, ktorý ponúkajú. Solo Per Due sa nachádza v malej talianskej obci Vacone severne od Ríma. Jej názov v preklade znamená „Len pre dvoch“ a tým aj úplne vystihuje hlavnú myšlienku tohto podniku. Naraz totiž ponúkajú posedenie len pre jeden pár hostí. Všetko je prispôsobené tak, aby ste sa počas návštevy u nich cítili ako králi a odchádzali s pocitom, že ste zažili niečo jedinečné.

Podnik je situovaný v starej vile postavenej v rímskom štýle, ktorá je obklopená exotickou záhradou. Už od prvého momentu tak pôsobia na zmysly hostí a pripravujú ich na to, že ich čaká niečo výnimočné. Pre zákazníkov ponúkajú obedy a večere. Navštíviť ich môžete len na základe včasnej rezervácie. Solo Per Due nemá žiadne stále menu. Varí presne podľa požiadaviek svojich klientov. Pred vaším príchodom zistia vaše obľúbené chute, čo máte radi a tomu prispôsobia jednotlivé chody.

Nie ste klientmi, ale hosťami

Hlavný priestor reštaurácie je situovaný do obývačky s kozubom a dvoma pohodlnými kreslami. Hneď pri nich sa nachádza vkusne prestretý stôl so striebornými svietnikmi. Všetko pôsobí luxusne, elegantne, ale predsa aj domácky. A práve túto príjemnú romantickú atmosféru si pochvaľujú stáli hostia nevšedného talianskeho podniku.

„Toto nie je reštaurácia – ponúkame jedinečný, intímny zážitok, ktorý je jadrom našej desiatky rokov trvajúcej reputácie. Takže to nie je o nás alebo o tom, kto sme – sme v tieni. Všetko je to o hosťoch. Ľudia, ktorí sem prichádzajú nie sú iba klienti. Sú to hostia, o ktorých sa dobre staráme. Rozmaznávame ich a zabezpečujeme, aby tento výnimočný okamih bol presne taký, aký chcú. Všetko je prispôsobené ich potrebám,“ jeden z majiteľov popísal koncept podniku.

Solo Per Due už 33 rokov vlastnia traja podnikatelia, ktorí sa snažia utajiť svoju identitu. Hosť sa dozvie mená členov tímu až po príchode na miesto, aby sa tak uchovalo trošku tajomnosti. Personál sa snaží pôsobiť čo najviac v tieni hostí, aby ich nerušil. Napríklad čašník nie je prítomný v miestnosti a príde iba na zazvonenie zvončeka.

Ohňostroj i hudba na mieru

Klienti majú jedinečnú možnosť sami si prispôsobiť priebeh svojej návštev. Okrem menu pozostávajúceho z jedál modernej talianskej gastronómie si totiž môžu vybrať aj hudbu, kvety a výzdobu, aká bude v hlavnej miestnosti. Aj takýmto spôsobom im chcú poskytnúť pocit výnimočnosti. Ich koncept má zákazníkom ponúknuť kontrast oproti rušným podnikom, kde si nemôžu oddýchnuť a porozprávať sa.

Základná večera pre dvoch ľudí stojí približne 500 eur. Keďže reštauráciu často využívajú zamilované páriky, snažia sa im ako prekvapenie ponúknuť napríklad ravioly či dezerty v tvare srdca, na ktorých môžu byť navyše napísané aj ich mená. To všetko sa dá objednať za ďalší príplatok, rovnako ako aj vyzdvihnutie osobným šoférom, ohňostroj na privítanie či ubytovanie v neďalekej luxusnej vile. Napriek vysokým cenám reštaurácia nemá núdzu o hostí a rezerváciu si musíte urobiť vo veľkom predstihu.