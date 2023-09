Keď sa fotografka Fatimah Hossaini presťahovala z Teheránu do Kábulu, bolo to ako nádych slobody.

V kábulských uliciach bolo cítiť obrovskú nádej, energiu, entuziazmus. Na univerzite mohla vyučovať bez hidžábu, svojim študentom mohla ukázať akúkoľvek fotografiu, akýkoľvek kúsok umenia. V Iráne, ovládanom striktnými náboženskými názormi ajatolláhov, nemysliteľné.

Pre Fatimah to zároveň znamenalo návrat domov. Spoznávanie samej seba. Jej rodičia sú utečenci z Afganistanu. Narodila sa síce v Teheráne, no stále bola Afganka. Patrí k etniku Hazarov, ktorí v Afganistane pravidelne čelia prenasledovaniu, diskriminácii a vyvražďovaniu. Fatimah teda objavovala novú afganskú realitu s jej nádejou na lepšiu, slobodnú budúcnosť, a zároveň svoje korene. A našla iný Afganistan než ten, ktorý poznáme zo správ. Afganistan výrazných farieb, krásnych vzorovaných látok, pestrých tradičných odevov rôznych etnických skupín. Afganistan, kde ženy nenosia burky, ale pestrofarebné šaty, tak, ako to bolo pred príchodom náboženských extrémistov. Napriek spoločenským a náboženským normám svojej krajiny sú odhodlané nedať si vziať slobodu a kultúrne dedičstvo, premietnuté do výšiviek a farieb.

Vznikla kniha Krása uprostred vojny. A výstava Pod závojom je nainštalovaná v Badene pri Viedni, pod holým nebom priamo pred vstupom do známych kúpeľov. Je súčasťou fotografického festivalu La Gacilly – Baden Photo, ktorý každý rok na pár mesiacov premení Baden na galériu. Veľkoformátové fotografie sú nainštalované priamo v uliciach, na fasádach budov a v parkoch a prístupné dvadsaťštyri hodín denne. Aktuálny, už šiesty ročník s názvom Orient! prináša veľa fotografických sérií z Afganistanu, Iránu a Pakistanu, krajín, ktoré sú súčasťou perzského kultúrneho priestoru.

Fatimah priznáva, že vždy nebolo ľahké fotografovať v Afganistane. Ľudia sa niekedy divili aj hnevali, že sa niečo také v kábulských uliciach deje. Muži sa pristavovali, tlačili okolo fotografky a jej modelky, krútili hlavami, no boli aj takí, ktorí jej projektu fandili. Keď na jar a v lete pred dvomi rokmi Taliban postupoval a získaval čoraz viac afganského územia, volali Fatimah rodičia z Teheránu každý deň. Presviedčali ju, aby sa vrátila domov, že Kábul už nie je bezpečný. „Ale ja som cítila, že do Afganistanu patrím a musím tam byť nielen v šťastných časoch, ale aj v tých temných,“ hovorí fotografka. Spoliehala sa na americké víza, ktoré mala v pase, lebo tam mala cestovať na otvorenie svojej výstavy. No v noci pred dátumom jej odletu Taliban obkľúčil Kábul a ráno vstúpili extrémistickí bojovníci do mesta. Prehľadávali domy, pokúšali sa nájsť politikov, ľudskoprávnych aktivistov, novinárov a umelcov. Fatimah sa najprv skrývala u kamarátov a potom štyri dni čakala na kábulskom letisku a zúfalo sa snažila vybaviť si miesto v niektorom z evakuačných letov. Nakoniec ju akceptovali Francúzi. Mohla odletieť do Paríža. No mnohé ženy z jej fotografií zostali v Afganistane, z ktorého zmizli farby aj ženský smiech.

Ani ďalšie z krajín na fotografiách v Badene neprežívajú najšťastnejšie časy. Obyvatelia Iránu bojujú proti striktným náboženským nariadeniam a fotografka Maryam Firuzi si počas pobytu v Európe užíva slobodu bez šatky, v jej krajine povinnej. Podľa festivalového riaditeľa Loisa Lammerhubera sú fotografi z týchto krajín obrancovia pozitívneho myslenia. „Tieto tri krajiny sú miestom unikátnej umeleckej kreativity a odvážnych autorov, ktorí si vybrali fotografiu, aby definovala ich miesto v spoločnosti. Búrajú konvencie. Na ľudí aj bohov sa pozerajú humanisticky. Fotografia nepochybne zostáva jedným z najsilnejších nástrojov na zmenu verejnej mienky a zachovanie zábleskov ľudskosti.“

V Badene na výstavnej trase dlhej sedem kilometrov je vystavených 1500 fotografií od 35 autorov, najväčšie majú 280 metrov štvorcových. Vlani si výstavy prezrelo takmer pol milióna ľudí. Tento rok budú fotografie v uliciach do 15. októbra.