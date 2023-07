Nezastaví sa naozaj pred ničím. Keď Meghan nevyšla spoločná kariéra s Harrym, ani na sekundu ho neváhala zradiť a rozbehla si vlastné lukratívne spolupráce.

Opäť ju láka volanie Hollywoodu. Meghan Markle sa prvé pokusy o návrat do šoubiznisu až tak veľmi nevydarili. Rozhovor s Oprah Winfrey najprv spôsobil malý rozruch, potom sa však verejnosť priklonila na stranu kráľovskej rodiny. Dokument pre spoločnosť Netflix nepriniesol taký ohlas, ako by očakávali, vysielanie jej podcastu bolo predčasne ukončené a navyše sprevádzané aj kauzou o tom, že v skutočnosti niektorých hostí nespovedala ona, ale jej spolupracovníci.

Všetky doterajšie zmluvy a spolupráce robila so svojím manželom princom Harrym. Najnovšie asi usúdila, že práve on je zbytočnou záťažou v jej kariére. Nový lukratívny kšeft si už totiž dohodla bez neho. Len nedávno podpísala dohodu s hollywoodskou agentúrou William Morris Endeavour, ktorá zastrešuje aj jej dobrú kamarátku Serenu Williams. V budúcnosti má s nimi spolupracovať na viacerých projektoch len ona sama.

Opäť sa tak potvrdili slová jej oponentov. Tí Meghan od začiatku kritizovali, že je len karieristka, ktorá si chce na anglickej kráľovskej rodine vybudovať zvučné meno. Ukazuje sa to aj v posledných dňoch, keď sa vo veľkom pustila len do oživovania vlastnej kariéry.

Podľa informácií zahraničných médií sa vraj chce stať najsilnejšou hollywoodskou hráčkou. Rada by spolupracovala len s najväčšími renomovanými firmami, aby tak získala exkluzívne postavenie. Navyše by údajne nenamietala ani voči oživeniu svojej hereckej práce. Otázkou však je, kedy si mieni pri toľkých plánoch nájsť čas na svoju rodinu. V USA sa už pár týždňov pošepkáva o kríze vo vzťahu medzi Markle a Harrym a po týchto novinkách to medzi nimi istotne nebude lepšie.