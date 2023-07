Niektoré strany sa vo svojich programoch odtrhli z reťaze.

Slovenský volič sa nemôže sťažovať na to, že by si pred jesennými voľbami do parlamentu nemal z čoho vyberať. Zastúpené sú snáď všetky časti politického spektra, od konzervatívcov až po subjekty na pokraji extrémizmu. Ak sa niekomu nepáči ponuka tradičných strán, môže poskytnúť svoj hlas aj pirátom, vlastencom či iným netypickým zoskupeniam. Podobne je to aj s ich volebným programom, kde okrem tradičných sľubov o lepšom zdravotníctve či zlepšení životnej úrovne nájdeme aj veľmi ambiciózne a bizarné návrhy. Bolo by reálne aspoň časť z nich splniť, alebo ide iba o lacnú skratku k hlasu voliča?

Strana Karma, ktorú zakladal podnikateľ z kauzy Fatima Ondrej Janíček, chce drasticky zrýchliť justičnú činnosť. "Chceme, aby rozhodnutia súdov v jednoduchých prípadoch boli vydané do jedného roka od začiatku konania, čím sa zabezpečí férovosť a včasná náprava pre všetkých občanov bez zbytočných odkladov," píšu na svojej stránke. Zamestnanci súdnictva sa však už dlho sťažujú na nedostatok ľudí a kopiace sa spisy na stoloch, takže táto systémová zmena by asi bola behom na dlhú trať. Karma na webe zatiaľ neuvádza, ako by chcela rýchlejšie rozhodnutia súdov dosiahnuť.

3000 eur pri nástupe a zrušenie DPH

Kotlebovci sa svojimi názormi nikdy netajili a aj v aktuálnom programe nájdeme ich tradičné body. Okrem "vystúpenia Slovenska zo zločineckého paktu NATO", zníženia počtu poslancov v NR SR zo 150 na 100 či zrušenia dávok pre nezamestnaných by tiež chceli zrušiť aj dane. "Obnovíme potravinovú, hospodársku a energetickú sebestačnosť Slovenskej republiky. Zabránime cudzincom skupovať slovenskú pôdu a zvýšime dotácie pre poľnohospodárov. Odstránime zvýhodňovanie zahraničných podnikateľov pred slovenskými a postupným znižovaním úplne zrušíme DPH," znie odvážny plán. To by pre krajinu s členstvom v Európskej únii a eurozóne mohlo byť veľmi komplikované. V programe sa neuvádza, ako by nahradili vzniknutý finančný výpadok.

Kresťanskí demokrati majú veľké plány v oblasti zdravotníctva. "Zvýšime počet začínajúcich sestier najmenej o 10 percent, poskytneme im štartovací príspevok 3000 eur a zlepšíme im pracovné podmienky," avizujú. Ak zoberieme do úvahy, že zdravotníci si musia lepšie finančné podmienky vybojovať často aj formou štrajkov, tento bod programu pôsobí trochu odtrhnutý od reality. Škoda, že program nespomína, kde na to chcú zobrať potrebné financie. Podobná situácia sa opakuje aj pri bode o zvýšení príspevku domácim opatrovateľom o 500 eur a zvýšení mzdy pre zamestnancov v sociálnej starostlivosti o 50 percent.

Program KDH Zdroj: kdh.sk

Strana Princíp, ktorá sa do Národnej rady doposiaľ nedostala, sa orientuje hlavne na otázky rómskej problematiky. Vo svojom programe navrhuje "povinnosť pre zamestnávateľa zamestnávať v určitých percentách Rómov a týchto zamestnávateľov motivovať", vytvorenie nového ministerstva pre národnostné menšiny alebo likvidáciu rómskych osád a "zlegalizovanie pozemkov v lokalitách vhodných dôstojného bývania". Tému nielen tejto menšiny si však politici dlhodobo prehadzujú ako horúci zemiak, preto by strana tieto body asi nepresadila ani v prípade účasti v NR SR.

Návrat ku korune a koniec NAKA

Vystúpenie z EÚ a NATO, povinná branná služba po skončení štúdia, zrušenie pracovných agentúr alebo zákaz reklamy na alkohol, pôžičky, finančné produkty a lieky. Tieto a iné radikálne systémové zmeny nájdete v programe Slovenského hnutia obrody. Hnutie chce osloviť aj ľudí, ktorí smútia za slovenskou korunou. "Budeme aj naďalej vysvetľovať Slovákom, prečo je potrebné obnoviť našu slovenskú korunu a následne občania v referende sami rozhodnú, či si prajú obnovenie našej národnej meny," navrhuje prípadný postup. Väčšina doterajších referend na Slovensku bola poznačená malou účasťou a je pravdepodobné, že i v tomto prípade by išlo o zbytočne vyhodené peniaze.

Hlavné body SHO Zdroj: sho.sk

Zaujímavé zmeny by nastali, ak by dostala šancu naplniť body svojho volebného programu strana Vlastenecký blok. Slovenský jazyk by bol jediný štátny a úradný jazyk, zároveň aj povinný maturitný predmet. Počet poslancov v NR SR by strana drasticky znížila, zo súčasných 150 na 75. Najväčšia zmena by sa dotkla sudcov a policajtov. "Zrušíme špeciálneho prokurátora, špeciálny súd, ako aj útvar NAKA. Vysokú štátnu funkciu môže zastávať len preverený pracovník bezpečnostnými zložkami štátu. Kompetencie Ústavného súdu preberie Ústavno-právne kolégium Najvyššieho súdu," stojí v programe. Zároveň by zriadili vojenský súd a prokuratúru, "ktoré majú svoje opodstatnenie vo vzťahu k silovým, bezpečnostným a iným zložkám v službách štátu".