Ako to vidia bookmakeri?

Už aj na Slovensku sa stalo v posledných rokoch tradíciou, že pred parlamentnými, ale často aj inými voľbami môžeme tipovať víťaza, ale aj strany, ktoré sa dostanú či nedostanú do Národnej rady. Stávkové kancelárie svoju ponuku neustále rozširujú a už zverejnili kurzy na predčasné parlamentné voľby v septembri.

Poďme sa pozrieť, koho favorizujú bookmakeri. V stávkovej kancelárii niké je jasným favoritom na prvenstvo Smer s kurzom 1,35. Nasledujú Progresívne Slovensko (3,60) a Hlas (7,15). Prvú päťku s väčším odstupom uzatvárajú Republika (15,00) a OĽANO (25,00). Na konci nájdeme projekt Mikuláša Dzurindu Modrí, Most - Híd (3500,00). Pre zaujímavosť: ak by ste boli veľkí hazardéri a stavili by ste 1000 eur na víťazstvo Dzurindovej strany, vyhrali by ste tri a pol milióna eur.

Takto to vidí stávková kancelária niké Zdroj: www.nike.sk

Dá sa staviť aj na to, či strana prekročí či neprekročí číslo potrebné na vstup do parlamentu, teda päť percent. Tu majú najmenšiu dôveru v úspech Demokrati a Aliancia (4,95 na to, že nebudú v parlamente). neisté to majú aj Kresťanskí demokrati či SNS. Naopak pri Hlase či Republike je úspech vo voľbách takmer istou vecou a tomu odpovedajú aj ich nízke kurzy (1,01)

Ponúka sa aj možnosť tipovať budúceho premiéra, resp. prvého premiéra s vyslovenou dôverou v pléne Národnej rady. Podľa tipsportu bude ako (staro)nový premiér zostavovať vládu Peter Pellegrini (kurz 2,65), bookmakeri veria aj Robertovi Ficovi (2,85) či Michalovi Šimečkovi (2,90). S väčším odstupom sa na prvú trojku pozerajú Boris Kollár (45,00) a Igor Matovič (85,00).

Kto bude premiérom Zdroj: tipsport.sk

Podobne to odhadli aj odborníci z ifortuny, pričom Pellegrini, Fico a Šimečka majú rovnaký kurz (2,75). Kollárove šance sú menšie (50,00) a prvú pätku v tomto prípade uzatvára šéf SaS Richard Sulík (80,00).