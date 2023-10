Slovenka nezvládla narážky na svoju transsexualitu. Preto vraj dobodala rakúskeho dôchodcu, ktorého opatrovala.

Tisícka obyvateľov malého tichého mestečka Geretsberg v Hornom Rakúsku zažila v piatok 6. októbra šok. Vtedy sa totiž dozvedela, že večer predošlého dňa došlo v jednom z miestnych domov k vražde.



„Niečo také sme tu ešte nezažili,“ vyhlásil starosta Johann Brunthaler. Miestni nás navigovali cez mobil na pustatinu, kde k tragédii došlo. Dom stojí osamotený medzi lúkami a stromami. Kúsok odeň je síce fabrika, ale v čase našej návštevy cez víkend tam nikto nebol. Na druhej strane vo vzdialenosti asi tristo metrov vidno ešte jeden spustošený dom so zatiahnutými žalúziami. Ani v ňom sme nikoho nenašli. „Tam býva dcéra zavraždeného, asi odišla preč,“ povedala nám obyvateľka v centre Geretsbergu.

Krvavé nože a mŕtve telo

Stojíme pred dvojposchodovým a pomerne veľkým domom. Je zapečatený modrou páskou, nablízku niet živej duše. Len malá lampa nad vchodovými dvermi ostala svietiť. Pri dome je stolík s popolníkom aj stoličky, v črepníku sú vysadené domáce klinčeky a na schodoch víta prichádzajúcich soška psa. Cez záclony na oknách nevidieť dnu.



O živote domáceho pána obyvatelia obce veľa nevedia. „Žil vždy utiahnuto,“ povedala nám staršia dáma z miestneho penziónu.

Záchranáti našli zakrvavené nože, dvoma z nich Slovenka na dôchodcu útočila. Zdroj: heute.at

Čo sa v dome na pustatine v osudný deň odohralo?

Dvadsaťštyriročná opatrovateľka zo Slovenska pod vplyvom alkoholu surovo dobodala osemdesiatdvaročného imobilného starca, o ktorého údajne starala. Sama to potom utekala oznámiť do domu jeho dcére, s ktorou sa pri starčekovi striedali. Ona okamžite privolala záchranné zložky. V dome sa im naskytol hrozný pohľad – v krvi ležal starec s piatimi bodnými ranami v oblasti brucha a hrudníka. Pokúsili sa ho resuscitovať, ale bez výsledku. Definitívne tak konštatovali smrť a začali vyšetrovať vraždu.



Podľa výsledkov pitvy muž vnútorne vykrvácal po bodnutí do oblasti srdca a pľúc. Na mieste činu bolo aj niekoľko zakrvavených nožov. Pri vražde použila žena dva z nich. Pred útokom podľa vlastných slov vypila fľašu vína, aby sa posilnila.



Slovenku policajti nedali hneď do cely, ale najskôr ju umiestnili na psychiatrickom oddelení nemocnice v Linzi. Podľa výsledkov testov mala v sebe viac alkoholu, než je vo fľaši vína. Nadobudli podozrenie, či v sebe nemá drogy. Podľa prokurátora Aloisa Ebnera totiž žena vykazovala „masívne psychologické abnormality“.

Dráždil ju a sexuálne obťažoval

Policajtom podľa verejnoprávnej stanice ORF žena hneď pri prvom zatýkaní uviedla, že starý muž ju vraj dráždil rečami a sexuálne obťažoval. Išlo však o imobilného starca, takže k zúfalému činu ju mohol dohnať hlavne rečami. „Týkali sa okrem iného sexuálnej orientácie opatrovateľky, ktorá bola pôvodne mužom, definuje sa však ako žena,“ uviedla rakúska televízia.



Na tejto výpovedi žena zotrvala aj neskôr. K rozhodnutiu vraždiť ju dohnali starcove neustále narážky, že je preoperovaný muž, čo sa jej nesmierne dotýkalo. Povedala si, že viac už také niečo počúvať nebude. Rozhodla nevládneho starého muža pripraviť o život.



Podľa výpovede dcéry obete pracovala opatrovateľka v tejto rodine druhý mesiac. Služby sú nastavené na mesiac opatrovania a mesiac voľna. Prvý mesiac sa nič negatívne podľa všetkého neudialo. Opatrovateľka sa na nič nesťažovala. Problémy vraj nastali až počas druhého mesiaca, keď muž opatrovateľku urážal podľa jej výpovede svojimi poznámkami.

Na nosidlách vyniesli záchranáti už len telo obete opitej opatrovateľky. Zdroj: lt1/Scharinger Daniel

Halucinácie?

Orgány činné v trestnom konaní uvalili na ženu vyšetrovaciu väzbu a po ukončení pobytu na psychiatrii bude prevezená do väznice. Je však otázka, či je obvinená duševne zdravá.



„Je nám ľúto, ale o prípade vám nemôžeme povedať nič,“ tvrdili nám policajti z Geretsbergu. Podrobnosti z vyšetrovania naznačil akurát hovorca prokuratúry v Reide Alois Ebner: „Pre ďalšie vyšetrovanie bude rozhodujúci psychologický posudok. Existuje aj duševná choroba hraničná porucha osobnosti.”



Človek s hraničnou poruchou osobnosti má pretrvávajúci vzorec meniacich sa nálad a správania. Pacienti môžu mať krátkodobé epizódy zvláštnych zážitkov, napríklad počujú neexistujúce hlasy, ktoré sa často javia ako pokyny na ublíženie sebe alebo iným. Stav môže byť aj horší, keď má dotyčný človek halucinácie a skľučujúce presvedčenia, ktoré mu nemôže nikto vyhovoriť. Ide napríklad o domnienky, že sa ho niekto snaží tajne zabiť alebo sa mu posmieva.

Vraj pekná

„Poznal som ju z videnia. Bola pekná, taká veľká,“ opísal nám opatrovateľku muž žijúci asi pol kilometra od domu hrôzy. Nič viac o Slovenke nevedel, lebo ju len párkrát zahliadol. Pôsobila naňho mierne agresívne, ale nešpecifikoval, že prečo. Ani jej meno nepozná.



„Sme tu ešte dve opatrovateľky zo Slovenska, toto nám nerobí dobré meno,“ uviedla pre PLUS 7 DNÍ pani Marta, ktorú sme zastihli v centre Geretsbergu. Navzájom sa Slovenky nestretávajú, lebo domáci to vraj nemajú radi. „Nemusela tu byť cez agentúru, aj ja som tu priamo,“ vysvetlila nám. Posťažovala sa tiež, že byť mesiac zavretý s pacientom, ktorý nikam nechodí a sám je napríklad agresívny, značne vplýva na psychiku opatrovateliek. „Celý čas trávime len s tým človekom,“ opísala nám ťažkú prácu ďaleko od domova. Na konci rozhovoru neodolala a opýtala sa nás: „A bol to vlastne on či ona?“



Otázku „pôvodného pohlavia“ páchateľa obyvatelia Geretsbergu dosť riešia. Transsexualitu nepovažujú ani na rakúskom vidieku za bežnú vec. Je zrejmé, že sexuálnu orientáciu tu mnohí spájajú s duševnými poruchami. „Každý taký človek je chorý, však to aj bolo klasifikované ako choroba,“ rozčuľuje sa pán na ulici. „Tak ona či on?! Aj v novinách už neskôr písali ako o chlapovi a nie žene. A oni to chcú vyhlásiť za normálne, chcú sexuálne vychovávať deti už od škôlky a polarizovať ich,“ dopĺňa ho ďalšia pani.



Vražda evidentne narušila pokojný život mestečka. Opúšťame tieto končiny a rozmýšľame, či izolovanosť na samote v bohom zabudnutej časti sveta mohla mať vplyv na psychiku slovenskej opatrovateľky.