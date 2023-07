Obyvatelia Martina si tentokrát mohli vydýchnuť.

Medvede a ich výskyt v blízkosti ľudských obydlí sú stále jednou z najviac diskutovaných letných tém. Naše najväčšie a najnebezpečnejšie šelmy môžeme vídať stále častejšie pri okrajoch dedín, či dokonca aj miest. Internet je zaplavený fotkami a videami s medveďmi, no nie všetky sú pravé. Konšpirátori, ´vtipálkovia´ a ďalší priaznivci falošných správ sa činia aj v tejto oblasti.

Naletela aj bývalá ministerka

Minulý týždeň sa slovenským internetom začala šíriť fotka, na ktorej sa medveď obdivuhodného vzrastu prechádza po sídlisku v meste Martin. Fotografia si našla cestu až do facebookovej skupiny Medvede na Slovensku, kde ju videli a následne zdieľali stovky ľudí. Uverejnila ju bývalá podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ktorá momentálne pôsobí ako predsedníčka odbornej skupiny SNS pre pôdohospodárstvo a nájdeme ju aj na kandidátke SNS do jesenných parlamentných volieb.

Príspevok bývalej ministerky Matečnej. Zdroj: facebook.com/zomriofficial

"Včera statný medveď 'na prechádzke' v Martine - Priekope. Foto mi poslali priatelia z Martina," napísala Matečná. Okrem tých, ktorí príspevok s fotkou začali šíriť ďalej, sa však ozvalo aj množstvo pochybovačov. Fotka sa im nezdala veľmi reálna a podľa osvetlenia v rôznych častiach fotografie išlo o zjavnú fotomontáž. Ďalší upozornili, že zviera na fotke vôbec nie je domáci medveď hnedý, ale medveď grizzly, ktorý žije v Severnej Amerike a na Slovensku ho vo voľnej prírode nestretnete.

Tí, ktorí fotke neuverili, sa príspevku bývalej ministerky vysmiali, diskusiu pod príspevkom následne zaplavili vtipné obrázky s medveďom, ktorý na Liptovskej Mare kradne bezbranným turistom paddleboardy, či je na potulkách s ruksakom po Martinských holiach. Matečná svoj príspevok už zmazala, no doteraz sa dá bez problémov nájsť. So žiadosťou o reakciu sme oslovili aj bývalú ministerku, ale do doby publikovania článku nereagovala.

Medveď na výlete, ktorého fotku uverejnil Martin Minarech. Zdroj: Facebook/Group/Medvede na Slovensku

Chceli upozorniť na problém s hoaxmi

Ukázalo sa, že tí rozvážnejší mali tentokrát pravdu, ide totiž o fotomontáž. K tej sa prihlásil Viktor. Išlo o nápad jeho kamaráta. Falošnou fotkou chceli poukázať na čoraz vážnejší problém - ako rýchlo dokážu ľudia naletieť na hoaxy či falošné správy a bleskovým tempom ich šíriť ďalej. "Včera mi kamarát písal: Poďme ľuďom ukázať, ako naletia na hoaxy. Pošlem ti foto a pridaj tam medveďa... Poslal som mu tieto fotky, jednu zdieľal v skupine s textom: Pozor na hoaxy, neverte všetkému na nete...za pár minút bola pani Matečná na Zomri," opisuje proces vzniku obrázka, ktorý u mnohých spôsobil paniku. Snímka si ihneď na to začala žiť vlastným životom, no varovanie o hoaxoch zostalo iba pri pôvodnom príspevku.

Viktorovo vysvetlenie Zdroj: fb

Pomohli si aj umelou inteligenciou, ktorá v rámci novej funkcie dokáže zmeniť obrázok na základe textu. Stačí vyznačiť plochu a napísať do textového poľa, čo treba zmeniť alebo odstrániť. Viktorov kamarát Tomáš, ktorý s nápadom prišiel, tiež upozorňuje na náchylnosť ľudí veriť hoaxom, v tomto prípade falošným príspevkom o medveďoch. Sociálne siete sú zahltené fotkami a videami medveďov z Rumunska, Ruska, Číny či Kanady, o ktorých ľudia tvrdia, že sú zo Slovenska.

Treba sa naučiť odlišovať falošné príspevky od skutočných, podotýka Tomáš a opakuje, že ľudia šírili jeho príspevok bez textu, z ktorého je zrejmé, že ide o fotomontáž. "Tú 'medvediu službu' spravili opäť len ľudia, ktorí cielene chcú šíriť strach," uviedol pre Markízu. Na tomto prípade môže dokázať, ako ľahko ľudia podľahnú informáciám na základe upravenej fotky. Kritiku venoval aj niektorým politikom, ktorí by si mali informácie overovať, "lebo týmto dokazujú len svoju neprofesionalitu". Podľa Tomáša sú to práve politicky angažované osoby, ktoré by mali ísť príkladom pre spoločnosť.