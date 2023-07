Otázka pre známych ľudí na tento týždeň znie: Upokojila sa s príchodom novej vlády situácia na Slovensku?

Igor Vozár, nefrológ a internista

ÁNO

Nazval by som to ticho pred búrkou, ktorou budú septembrové voľby. Azda prinesie životodarnú vlahu a nie tornádo a iné živly.

Simona Bubánová, odborníčka na politický marketing

ÁNO

Je to síce dočasná situácia, ale určite príjemnejšia ako chaos a hystéria, ktorá emocionálne vyčerpávala ľudí.

Jozef Lenč, politológ

NIE

Napriek tomu, že nádej a očakávania, že sa tak stane, boli veľké, potenciál a schopnosti politikov a političiek rozdúchavať ďalšie konflikty a živiť „nepokoj“ sú ešte väčšie. Obzvlášť v čase predvolebnej kampane.

Eva Mišíková, bývalá prokurátorka

ÁNO

Ale len v zásade, lebo negatívom je unáhlené a nezmyselné odvolanie ministra vnútra pána Šimka.

Daniel "Čoje" Feranec, foodbloger a podcaster

ÁNO

Mám pocit, že toto je najlepšie politické obdobie na Slovensku takmer za dvadsať rokov. Dúfam, že si to ľudia uvedomia a vyberú si podobne kompetentných a nešialených politikov aj v septembrových voľbách.

Michaela Čobejová, herečka

ÁNO

Je tu chvíľu relatívny pokoj, až je to divné.

Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS

?

Hovoriť o pokoji v čase volebnej kampane je ťažké. Hoci vláde nemožno uprieť snahu, že sa o pokoj usiluje.

Ľudovít Kaník, bývalý politik

ÁNO

Keby sa aj iné vlády, ktoré vznikli voľbami, správali rovnako, spravovali krajinu a nesnažili sa robiť teátro pre voličov, bolo by to to, čo potrebujeme, a tak, ako sa má vládnuť.

Juraj Zábojník, bezpečnostný analytik

NIE

Ako vidno z povýšenia vedenia Policajného zboru na vedenie rezortu vnútra, ani náhodou.

Sylvia Dančiaková, psychologička

ÁNO

Politici presunuli svoju pozornosť viac k septembrovým voľbám a zároveň pre väčšinu ľudí aktuálne prebieha letný dovolenkový čas.