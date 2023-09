Ako vnímajú počínanie Ukrajiny bývalý premiér a exministerka?

Keď slovenská vláda predĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, teda pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená, reakciou nášho vojnou zmietaného suseda bol plán žalovať Slovensko na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Žaloba sa týkala aj Poľska a Maďarska, ktoré sa podobne ako Slovensko vzopreli rozhodnutiu Európskej komisie ukončiť obmedzenia na ukrajinské obilie a predĺžili svoje zákazy.

Susedné krajiny Ukrajiny tvrdia, že import lacného ukrajinského obilia narušil miestne trhy. Keď bola hrozba žaloby aktuálna, oslovili sme exministra hospodárstva Richarda Sulíka. Pre PLUS 7 DNÍ uviedol, že „je to preňho sklamaním", no viac sa k téme nevyjadril. Zo žaloby na Slovenskú republiku však aspoň nateraz nič nebude. Ukrajinský agrominister Mykola Solskyj prisľúbil, že zastaví kroky proti Slovensku, a to jednak spomínanú žalobu ako aj zákaz dovozu slovenských agrokomodít na Ukrajinu.

Môžu im zlyhať nervy

Ukrajina to nemá jednoduché. Ruská invázia na Ukrajinu výrazne narušila ukrajinský vývoz obilia cez Čierne more, v dôsledku čoho sa EÚ stala hlavnou tranzitnou trasou a cieľovou destináciou vývozu ukrajinského obilia. Náš sused však zatiaľ nie je členom EÚ. Podpredseda Celoukrajinskej agrárnej rady Denys Marčuk tvrdí, že zákaz dovozu zavedený susednými krajinami stojí Ukrajinu mesačne viac ako 175 miliónov dolárov. Dodal, že svoje produkty predávajú už rok a pol hlboko pod trhové ceny. Podľa Marčuka hrá dovozové embargo iných krajín do karát Rusku. Varuje, že ak sa ľady nepohnú, môže prísť k zhoršeniu potravinovej krízy.

Aj keď hrozba žaloby pominula, problém naďalej pretrváva. Otázka je, či Ukrajina na čele s prezidentom Volodymyrom Zelenským neprekročila isté hranice, keď obvinila Slovensko či Poľsko, ktoré sú od začiatku Ruskej invázie na strane Ukrajiny. „Vojna je nesmierne vážna vec. Nemali by sme sa veľmi čudovať, ak tu a tam relevantným lídrom zlyhajú nervy… Mierim napríklad na žalobu, ktorú podala Ukrajina," myslí si bývalý premiér Mikuláš Dzurinda.

Falošná solidarita nikam nepovedie

Predseda strany Modrí, Most - Híd pre PLUS 7 DNÍ uviedol, že jednostranné kroky obilnú krízu nevyriešia. „Riešenie problému, ktorý reálnym problémom naozaj aj je, nie sú jednostranné kroky členských štátov EÚ, vrátane Slovenska. Ide o problém, ktorý si vyžaduje európske riešenie. Tak, aby Ukrajina mohla predávať obilie aj v krajinách EÚ a zároveň farmári krajín EÚ mohli predávať svoje obilie tiež. Napríklad do intervenčných skladov EÚ, z ktorých bude následne distribuované všade tam, kde bude potrebné. Vrátane Afriky, ktorá pred vojnou predstavovala pre ukrajinské obilie významné odbytisko."

Podľa Dzurindu treba využiť naše členstvo v Únii. „Slovenský premiér, ministri a úrady by sa teda mali hýbať, využívať to, že sme v EÚ, a nie pasívne čakať, kým problém za nich vyrieši niekto iný. Ani falošná solidarita so susedmi k ničomu nevedie," dodal.

Prekročil hranicu?

Exministerka financií Brigita Schmögnerová považuje rozhodnutie Ódorovej vlády za dobrý krok. „Myslím si, že vláda sa rozhodla správne, ak predĺžila zákaz dovozu. Neviem, či má Ukrajina právo žalovať svojich najvernejších spojencov, ktorí jej od začiatku pomáhajú pri zbrojení alebo utečencoch. V tomto smere sa treba snažiť dohodnúť, malo by sa zatlačiť na Brusel, otvoriť tuto tému na pôde Európskej rady. Podľa mňa ide o problém, ktorý by sa mal riešiť na premiérskej úrovni miesto ministerskej," uviedla pre PLUS 7 DNÍ.

Aj Schmögnerová vidí viaceré cesty, ako z krízy von. „Ukrajina by sa mala snažiť hľadať iné riešenia, keďže existuj, napríklad prekladiská na ukrajinsko-slovenskej hranici, využiť lodnú dopravu v Pobaltí...Treba sa na túto situáciu pripraviť do budúcna aj z poľnohospodárskej stránky , keď bude Ukrajina v EÚ," uvažuje a dodáva, že líder Ukrajiny sa podľa nej nezachoval korektne. „Myslím si, že ukrajinský prezident Zelenskyj v tomto smere trocha prekročil hranicu. Nie je ideálne žalovať svojich najvernejších spojencov, ktorí sú vojnou tiež čiastočne zasiahnutí, napríklad v Poľsku je okolo milióna utečencov, to nie sú malé veci," mieni Schmögnerová.