Zmena je život, povedali si možno niektorí politici pred blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami. Pri niektorých sme si zvykli na ich ustálenú formu prezentácie na verejnosti, no so štartom predvolebnej kampane sa známe tváre rozhodli tradičnú formulku trocha obohatiť novými prvkami. Pritiahne to nových voličov?

Pred rokmi je**l Alaha, teraz sa fotí so psíkom

Bývalý kotlebovec Milan Mazurek sa "preslávil" incidentom na hlavnej stanici v Bratislave. Počas pochodu extrémistov vykrikoval urážky na arabské rodiny s deťmi. Vyčítal im historickú tureckú okupáciu našej krajiny a blízkej Európy spred niekoľkých stáročí. Na paškál si zobral aj moslimskú vieru, voči ktorej tlmočil svoje výhrady neslávne známym pokrikom "je**m vášho Alaha"!

Vtedy pôsobil dojmom nebezpečného nabúchaného mladíka, ktorého by ste neradi stretli v slepej uličke. Po rozkole s ĽSNS a prestupe do Republiky u Milana Uhríka nastala aj zmena jeho vizáže. Mazurek už po novom nepôsobí tak agresívne, na jeho postave vidieť činnosť v posilňovni a aj vyholená lebka je minulosťou. S vlasmi vyzerá úplne inak ako vtedajší agresor z hlavnej stanice.

Nový Šeliga

Diváci, ktorí sledovali niektorú z nedávnych tlačových konferencií Demokratov, si možno kládli otázku: Kto je ten mladík? Niekoho mi pripomína, ale... Áno, je to bývalý podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga. Toho sme doteraz vídali ako mladého muža s upravenou briadkou. Možno aj pre letné horúčavy sa rozhodol porastu na tvári zbaviť. Je zvláštne, ako jednoduché oholenie dokáže zmeniť celkovú vizáž. Šeliga teraz vyzerá ako nový človek. Alebo nový politik, ako znie jedno z mnohých meme na túto tému zo satirickej stránky Zomri.

Niekedy sa môže zdať, že europoslankyňa a šéfka novovzniknutej strany Jablko Lucia Ďuriš Nicholsonová vyzerá každý deň inak. Dlhé vlasy, krátke vlasy, rovné vlasy, kučeravé vlasy, dredy, cop, okuliare či bez okuliarov... Politička na poslednom mieste kandidátky Demokratov svoj vzhľad rozhodne nezanedbáva. Je to evidentné aj pri pohľade na jej profily na sociálnych sieťach, kde by ste museli dlho hľadať sériu fotiek, na ktorých vyzerá rovnako. Svoju novú politickú stranu predstavovala s kratším zostrihom, aktuálne sa opäť vrátila k dlhým dredom. No pri tejto žene sa toho do volieb môže zmeniť veľa.

Liberáli sa možno prepočítali

Pre novú stratégiu v predvolebnom boji o voliča sa rozhodla aj SaS. Richarda Sulíka a jeho partiu vídame v inom svetle ako doteraz. Liberáli stavili na pomoc známeho marketingového mága Mareka Prchala, ktorý posledné roky pracoval pre bývalého českého premiéra Andreja Babiša. Liberáli sú po novom Saska, idú "meniť hru" a určite ste zaregistrovali napríklad billboard s drsnou fotkou Juraja Krúpu v kapucni, podľa ktorého "je čas na krúpobitie".

Čo však fungovalo na Babišovu voličskú základňu v Českej republike, nemusí fungovať aj u voličov Sasky na Slovensku. Kampaň liberálov zatiaľ neprináša vytúžené ovocie, viacerí odborníci ju kritizujú a zožala posmech aj u niektorých dlhoročných voličov strany. Sulík viackrát avizoval, že chce vyhrať voľby, no to asi bude neľahká úloha. Liberáli v posledných prieskumoch klesajú a budú mať čo robiť, aby sa do parlamentu vôbec prebojovali. Sulík si taktiež schytal svoje, ľudia sa smejú na jeho fotkách s korbáčom či s hotdogom na pumpe. Asi najpopulárnejšou je fotka Sulíka za volantom, na ktorú vzniklo zatiaľ najviac internetových vtipov.