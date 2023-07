Verbálna odveta slovenských politikov na seba nenechala dlho čakať.

Maďarský premiér Viktor Orbán to opäť prehnal. Počas návštevy 32. letnej univerzity Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku. Tá vraj nie je schopná zabezpečiť svoju účasť v slovenskom parlamente, aj keď tvorí zhruba desať percent obyvateľstva. "Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života," uviedol. Dodal, že ak niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny", ide o slabý výkon. "Ak chcú pre seba a národ niečo urobiť, musia sa vzchopiť a zabezpečiť svoje zastúpenie v zákonodarnom zbore," zakončil drzé vyjadrenie ohľadom miestnych maďarských komunít Orbán.

Spomínané slová poriadne nahnevali našu širšiu politickú špičku. Poverený minister zahraničia Miroslav Wlachovský si okamžite predvolal na koberček maďarského veľvyslanca Csabu Balogha. Rezort diplomacie označil výroky o Slovensku ako znepokojivé a neakceptovateľné. "Odmietame akékoľvek snahy, ktoré by spochybňovali usporiadanie vzťahov po prvej a druhej svetovej vojne. Československo a neskôr Slovenská republika či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté. Takéto vyjadrenia idú nezmyselne proti dobrým susedským vzťahom a stabilite v našom regióne. Spochybňovanie územnej integrity či suverenity Slovenska kýmkoľvek je pre nás absolútne neprijateľné a nebudeme to tolerovať," odkázal slovenský šéf diplomacie Wlachovský.



Ničí dobré vzťahy, prehnal to aj podľa Danka

Pre šéfa Sasky Richarda Sulíka je neprijateľné, aby politici takouto rétorikou vnášali nenávisť do vzťahov medzi Slovákmi a Maďarmi a ničili dobré susedské vzťahy. "Slová Viktora Orbána sú ešte vážnejšie, keďže Rusko už druhý rok vedie agresívnu vojnu na Ukrajine. Orbánov výrok totiž znie ako odkaz Slovákom, že odtrhnuté územie si môžu Maďari kedykoľvek zobrať, a to dokonca s dodatkom, že Viktor Orbán je priateľom Vladimíra Putina," dodal Sulík, podľa ktorého sa Orbán podobnými výrokmi snaží odpútať pozornosť od zlej ekonomickej situácie v Maďarsku.

Aj podľa predsedu SNS Andreja Danka, ktorý má inak s maďarským premiérom korektné vzťahy, to Orbán tentokrát prehnal. "Nepočul som podobné slová z jeho úst za posledných sedem rokov. Verím, že to bolo pod vplyvom emócii, aj keď tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať," myslí si Danko, ktorý si ostré slová vysvetľuje "útokmi bruselských úradníkov" či odmietaním prijatia Švédska do NATO. "Pre nás sú hranice Slovenska sväté a nemenné a verím, že v budúcnosti takéto slová z jeho úst už nebudú zaznievať," zakončil šéf národniarov.

Keď sa Orbán minulý rok ukázal so šálom, na ktorom bolo vyobrazené Veľké Uhorsko, vtedajší premiér Eduard Heger mu daroval šál so slovenskými symbolmi. Na svoje vtipné riešenie napätej situácie nadviazal aj tentokrát. "Viktor, vidím, že si v lete odložil šál. Mám pre teba šiltovku! Slovensko nie je odtrhnuté územie! Viktor, je neprípustné, aby si sa takto vyjadroval o Slovensku," napísal líder Demokratov na sociálnej sieti a pripojil aj spoločnú fotku.



Orbán a Heger so slovenskými šálmi. Zdroj: facebook.com/edoheger

Šimečka si kopol do Fica, Pellegrini do vlády

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si okrem Orbána rypol aj do šéfa Smeru Roberta Fica. "Robert Fico a Viktor Orbán - tak veľmi sa potrebujú. Rozprávať o Slovensku ako o "odtrhnutom území", ako spravil Orbán, je neprípustné. Zahráva sa s ohňom nacionalizmu a revizionizmu, ktorý v Európe už napáchal toľko tragédií. Naša diplomacia sa proti tomu správne ohradila. Orbán si však takéto provokácie môže dovoliť aj vďaka tomu, že antisystémoví politici po celej Európe mu nadbiehajú ako svojmu šampiónovi. Presne ako Robert Fico," tvrdí Šimečka, ktorý za tým vidí Ficovu vypočítavosť. "Orbán je jeho vzorom - svojou autoritárskou vládou, potláčaním médií a občianskej spoločnosti, sabotovaním jednoty v EÚ a NATO. A keď sa to Ficovi hodí, využije ho aj opačne. Tak, ako dnes, keď Orbána pro forma za škandalózny výrok kritizuje, ale v skutočnosti len preto, aby kopal do úradníckej vlády a demokratických politikov na Slovensku," myslí si.

Spomínaný Fico Orbána rešpektuje a pripomína, že majú podobné názory na význam V4 či vojnu na Ukrajine. S výrokmi o odtrhnutom území však nemôže súhlasiť. "Ani tak však nemôžem súhlasiť s tým, aby označoval Slovensko ako „odtrhnuté územie“. To je to isté, ako keby som takto hovoril o Podkarpatskej Rusi. Československo bolo v roku 1918 rovnakým nástupníckym štátom po rozpade Rakúsko-Uhorska ako Maďarsko," odkázal bývalý viacnásobný predseda vlády SR.

Orbán a Fico na konferencii GLOBSEC v roku 2014. Zdroj: Michal Svítok

Prečo tá hystéria ohľadom Orbána, pýta sa predseda Aliancie Krisztián Forró. "Lebo nie je všeobecným záujmom, aby sa ľudia venovali ostatnej časti prejavu. Totiž, ak si niekto vypočuje celý prejav premiéra Maďarska, rýchlo zistí, že kráľ je nahý! Konkurencieschopnosť Európy je ohrozená, budúcnosť Európy je ohrozená. To však niektorí nechcú počuť, nechcú, aby si to ľudia všimli. Lebo sledujú svoje vlastné záujmy, namiesto toho, aby zastupovali záujmy ľudí," odpovedá si v statuse. Orbánovi sa poďakoval za "škrabavé myšlienky" a avizuje, že "30. septembra prinesieme do parlamentu maďarskú reprezentáciu z Felvidéku a potvrdíme úspech, ktorý sme dosiahli v minuloročných župných voľbách".

Príležitosť kopnúť si popri kritike Orbána aj do domácich radov využil i Peter Pellegrini. "Hlas ostro odsudzuje vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý označil vo svojom verejnom vystúpení Slovensko za "odtrhnuté územie". Takáto rétorika je neprijateľná a spochybňuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. V kontexte rusko-ukrajinského konfliktu to vytvára nebezpečný precedens," vysvetľuje svoj postoj Pellegrini. "Vyjadrenia Viktora Orbána sú však dôkazom, že Slovensko sa potáca v bezvládí celé tri roky a národnoštátny záujem nie je schopná brániť ani úradnícka vláda Ľudovíta Ódora," zkritizoval posledné slovenské vládne kabinety.

Nech si naštuduje históriu

"Pán Orbán, Slovenská republika nie je "odtrhnuté územie". Sme suverénny a hrdý štát. Už by ste to konečne mohli pochopiť aj v Budapešti," znie stručný a jasný odkaz šéfa Republiky Milana Uhríka.

Treba si doštudovať históriu, radí maďarskému premiérovi predseda KDH Milan Majerský. "Slová Viktora Orbána o Slovensku ako o odtrhnutej časti Maďarska sú absurdné. Orbán by si mal naštudovať históriu. Rakúsko-Uhorské kráľovstvo skončilo v roku 1918. Mal by si pozrieť, kto sú následnícke štáty. Spochybňovanie hraníc akoukoľvek formou, čo i len najmenšou, je neakceptovateľné, lebo sa môže skončiť tragicky. Tak, ako odmietame uznať Kosovo, tak, ako odmietame uznať ruskú agresiu na Ukrajine, tak odmietame slová Viktora Orbána. Ak chceme v Európe mier, prestaňme spochybňovať hranice," vyzval Majerský.