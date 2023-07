Kto všetko sa objavil na víkendových pochodoch?

Posledný víkend sa v centre hlavného mesta konali dve dlho avizované udalosti. Na bratislavskom Námestí slobody odštartoval Dúhový Pride, ktorého cieľom je podpora LGBTI+ komunity. Fanúšikom tradičnej rodiny zase patrilo Jakubovo námestie, zhromaždili sa tam pri príležitosti konania Národného pochodu Hrdí na rodinu. Na oboch podujatiach sa ukázali aj viaceré známe tváre z politiky, počas predvolebnej kampane ide o skvelú reklamu priamo medzi ľuďmi.

Medzi ľuďmi s dúhovými vlajkami pútala najväčšiu pozornosť Janka Bittó Cigániková (Saska). Prípravu nepodcenila a jej telo zdobili dekorácie, s ktorými jej pomohlo štúdio Sharmant. Zaujala aj vyjadrením, že na Pride prišla podporiť tradičnú rodinu. "Ľudia na Pride či z LGBTI+ komunity sú predsa synovia a dcéry z tradičných rodín. Tak som ich išla podporiť, lebo takto vyzerá ozajstná podpora. Nie tak, že si vyberieme z rodín tie, ktoré sa nám páčia a správajú sa tak, ako si my prajeme. Podporovať treba všetky rodiny," vysvetlila svoj postoj kolegom z Plus JEDEN DEŇ.

Pomaľovanej političke robili spoločnosť stranícki kolegovia Juraj Droba, Branislav Gröhling, Mária Kolíková či Anna Zemanová. "Verím, že LGBTI+ komunita si zaslúži cítiť porozumenie, toleranciu a akceptáciu, ktorú som dnes na dúhovom Pride cítila... Na každom kroku! Dúhový Pride je MAGIC a Slovensko takúto MAGIC potrebuje. Potrebujeme však pre LGBTI+ komunitu viac. Zaslúžia si aj legislatívu, ktorá im uzná rovnaké práva, ako máme my všetci," uviedla Kolíková. Vladimíra Marcinková sa pochválila fotkou s queer spevákom Vojtikom.

Vladimíra Marcinková a Vojtik. Zdroj: instagram.com/vladimira.marcinko

Veľké zastúpenie malo aj Progresívne Slovensko, ktoré sa téme LGBTI+ komunity dlhodobo venuje. Michal Šimečka, Lucia Plaváková, Simona Petrík a Zora Jaurová sa pridali k tisíckam ďalších ľudí a spoločne pochodovali bratislavskými ulicami. "Rovnosť je budúcnosť! Pozdravujeme z Dúhového Pride Bratislava," odkázal šéf progresívcov Šimečka.

Členovia PS s dúhovou vlajkou. Zdroj: facebook.com/ProgresivneSlovensko

Politici, ktorí sú známi konzervatívnejším zmýšľaním, dali prednosť podujatiu na Jakubovom námestí. Hrdí na rodinu uznávajú za rodinu iba otca a mamu. "Deti môže mať iba muž a žena, rodinu tvorí iba muž a žena. Všetko ostatné sú iba pokusy, ale ja verím, že rozum zvíťazí," hovorí na videu priamo z námestia šéf národniarov Andrej Danko. Do účastníkov "dúhového pochodu" sa oprel aj o deň neskôr, keď navštívil kultúrne akcie v Oraviciach a Kline. "Pokoj, rešpekt a úcta tu existujú prirodzene medzi ľuďmi. Tí, čo sa predvádzali včera na dúhovom pochode, by sa sem mali prísť učiť," odkázal Danko.

Andrej Danko. Zdroj: facebook.com/andrejdanko.sk

Danka sprevádzali aj Romana Tabak a Tomáš Taraba, ktorý LGBTI+ komunitu dlhodobo kritizuje. Tvrdí, že nikdy nedostanú deti do opatery, lebo na to nemajú žiadny nárok. Pochod podporili aj poslanci Sme rodina na čele s Milanom Krajniakom. "Anglický filozof Chesterton povedal, že príde doba, keď bude potrebné mať odvahu obhajovať tie najnormálnejšie a najsamozrejmejšie veci...ako je napríklad rodina, ktorú tvorí mama, otec a deti. Prišli sme podporiť pochod preto, lebo sme normálni," uviedol Krajniak, ktorý do svojho odkazu šikovne prepašoval aj predvolebné motto strany.