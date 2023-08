Nie je to iba štípanec. Jedno včelie bodnutie môže aj zabiť.

Slnko, prázdniny, dovolenky. Leto je pre mnohých obdobím radosti. U iných vyvoláva traumu pri predstave, že by ich mohla bodnúť drobučká včela či osa, a tak sa pobytu vonku radšej vyhýbajú. Obávajú sa, že po pichnutí hmyzom by mohli v lepšom prípade skončiť na pohotovosti. V najhoršom však môže nastať až smrť.

Útoky hmyzu sú v lete časté. Otravujú nás komáre či ovady, ktoré pijú krv, no závažné alergické reakcie sa nevyskytujú. „Máme tu však hmyz – včely, osy, sršne -, ktorý nám síce krv necicia, no bodne nás žihadlom. Potom nastane menšia či väčšia reakcia. Je prirodzená u každého, lebo sa do nás dostane jed. To, že miesto vpichu sčervenie, opuchne a bolí, je normálne a problémy odznejú do hodiny. Nie sú to reakcie ohrozujúce život,“ približuje rozdiel medzi cicavým a bodavým hmyzom profesor Martin Hrubiško z oddelenia klinickej imunológie a alergiológie Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave.



Zatiaľ čo u väčšiny ľudí sú reakcie na bodnutie blanokrídlym hmyzom mierne, u niektorých môžu vyvolať vážnu až život ohrozujúcu alergickú reakciu – anafylaktický šok. „Príznaky anafylaxie majú rôznu podobu. Môžu sa prejavovať opuchom, žihľavkou, sťaženým dýchaním, nevoľnosťou či vracaním. U niektorých ľudí môžu dokonca spôsobiť zastavenie srdca a dýchania. Takáto reakcia si vyžaduje nielen urgentnú pomoc, ale i následnú liečbu, pretože každé ďalšie bodnutie hmyzom predstavuje pre pacienta potenciálne ohrozenie života,“ upozorňuje profesor Miloš Jeseňák, prezident Slovenskej spoločnosti alergiológie a klinickej imunológie.

Záchranári v plnom nasadení

Potvrdzujú to aj najnovšie dáta Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré hovoria, že za minulý rok boli záchranári na Slovensku vyslaní k 611 prípadom spojeným s uštipnutím hmyzom, pričom až 269 pacientov bolo prevezených do nemocnice. „Až tridsaťštyri z nich skončilo na jednotke intenzívnej starostlivosti. Vlani, našťastie, nezomrel nik,“ hovorí riaditeľ Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby doktor Július Pavčo. Ako ďalej povedal, na tiesňovej linke 155 ročne evidujú stovky volaní vo veci bodnutia hmyzom, keď majú pacienti ťažkú alergickú reakciu a potrebujú pomoc. „Vážne zdravotné komplikácie spôsobuje najmä bodnutie ôs a včiel, v menšej miere sršňov,“ dodal.



Záchranári upozorňujú, že v prípade anafylaktického šoku je kľúčové podať prvú pomoc ešte pred príchodom záchranárov. Ak pacient prestane dýchať, treba okamžite začať s oživovaním. „Ak nevieme, ako na to, operátor tiesňovej linky 155 nás usmerní krok za krokom, ako postupovať do príchodu záchrannej zdravotnej služby,“ doplnil Pavčo.

Nová liečba

Ako potom reaguje človek, ktorý niečo také prežil? Pre strach z ďalšej alergickej reakcie sa vyhýba prírode, zhoršuje sa jeho psychické zdravie aj kvalita života. Ani pri najopatrnejšom prístupe však nie je možné bodnutie hmyzom úplne vylúčiť. Riziko však odbúrava nová liečba. „Alergénová imunoterapia je jediná účinná liečba zachraňujúca život, ktorá zabezpečí, že po opakovanom bodnutí bude mať pacient oveľa slabšiu alebo žiadnu reakciu. Pacienti by preto mali pamätať nielen na včasnú a správnu prvú pomoc pri alergickej reakcii po bodnutí osou či včelou, ale i na vyšetrenie u alergiológa, ktorý posúdi vhodnosť indikovania liečby, ktorá ich môže zbaviť strachu na celý život,“ vysvetľuje profesor Hrubiško.



Podľa profesora Jeseňáka ide o liečebný aj preventívny postup, pretože slúži na prevenciu vzniku alergických prejavov, no lieči aj existujúcu alergiu. Princíp spočíva v pravidelnosti podávania alergénu, vďaka čomu si imunitný systém nanovo buduje toleranciu. „Imunitnému systému pravidelne ponúkame, v tomto prípade formou injekcií, konštantné a presné množstvo daného alergénu,“ vysvetlil Jeseňák. Podľa jeho slov je riziko alergickej reakcie pri liečbe veľmi nízke, a to približne 0,1 až 0,5 percenta. Liečba je určená pre deti od piatich rokov, v istých prípadoch však aj skôr. Priblížil, že zdravotná poisťovňa hradí približne 90 percent ceny lieku.

Päť stupňov alergickej reakcie po bodnutí hmyzom Ťažká lokálna reakcia – prejavuje sa enormným opuchom až vo veľkosti päste.Ľahká celková reakcia – žihľavka či svrbenie aj inde ako na mieste vpichu. Mierna celková reakcia – točenie hlavy, nutkanie na vracanie, mierny opuch tváre. Ťažká celková reakcia – sa prejavuje všetkými predošlými reakciami plus sťaženým dýchaním, úzkosťou a strachom zo smrti, zachrípnutým hlasom. Anafylaktický šok – je reakcia ohrozujúca život. Až päť percent populácie reaguje na uhryznutie hmyzom anafylaktickým šokom.

Ako predchádzať bodnutiu hmyzom  V prítomnosti ôs a včiel nerobte prudké pohyby  Pozor na prezreté opadané ovocie  Pri práci v záhrade a zbere ovocia používajte rukavice  Nenoste príliš voľné oblečenie ani oblečenie jasných farieb  Nepoužívajte pri výletoch do prírody parfumy, laky na vlasy, ale repelenty  Nechodievajte naboso – nepiknikujte v blízkosti odpadkových košov  Nápoje vždy prikrývajte a pri jedení a pití potravu pred vložením do úst skontrolujte pohľadom

Vlastná skúsenosť

"Včely a príroda sú pre mňa veľmi dôležité. Presne viem, ako treba chodiť k úľom, kam nevkročiť, lebo je jasné, že keď idete pred úľ, kde majú včely náletovú zónu, tak vás bodnú. Je to priestor, ktorý si strážia, a vlastne vstupujete do ich obývačky bez pozvania. Neviem, čo sa v ten deň stalo, lebo som pristupoval k úľom zozadu, samozrejme, bez typického obleku. Možno som mal nejakú voňavku, ktorá im prekážala, a včielka ma bodla. Nebol som predtým alergik, čiže keď som začal opúchať, ešte som nič neriešil. Lenže po nejakom čase ma začalo svrbieť v slabinách, a to som už začal tušiť, že sa niečo deje. Potom som pocítil tlaky v hlave. Až tak, že mi vytlačí oči z hlavy. Zavolal som na suseda, aby naštartoval auto a odviezol ma do nemocnice. Našťastie to celé dobre dopadlo, no po takejto alergickej reakcii na bodnutie som si myslel, že včelárstvu sa už nebudem môcť venovať. Dnes sa však vďaka lekárovi a účinnej liečbe môžem o včely starať aj naďalej," opísal vlastnú skúsenosť Juraj Sopkuliak, …….

Autorka: Dorota Hudecová