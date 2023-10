Príchod automobilky Volvo hodnotia Východniari v okolí Košíc zväčša vlažne. Niektorí sa obávajú dopravného chaosu, zdraženia nehnuteľností i robotníkov z tretích krajín.

Na veľkom stavenisku panuje v našich podmienkach neobvykle čulý pracovný ruch. V oboch smeroch sa úzkou cestou valí ťažká technika i nákladiaky, vodiči majú čo robiť, aby okolo seba prešli. Musíme počkať, kým sa prejazd na chvíľu uvoľní, a môžeme prekonať asi stometrovú vzdialenosť k ošumelej, no impozantnej starej budove, ktorú miestni pomenovali Rádiov. Stojí tu sama uprostred všetkého zhonu, a hoci si ju ťažko spojiť s budúcou modernou automobilkou, investor ju nemieni zbúrať. Práve v nej sa totiž takmer pred sto rokmi uskutočnilo prvé pokusné vysielanie Slovenského rozhlasu, bola by to svätokrádež. Z rozjímania nad dávnymi časmi nás vytrhne tereniak stavbyvedúceho, a to tridsiatnika z Oravy, ktorý nás pozýva na výlet po rozsiahlom pozemku, kde na 280 hektároch onedlho vyrastie závod Volvo. A aby sme si užili ešte kus histórie, hneď skraja zastaví pri staromaďarskom pohrebisku. Ako hovorí, z tisícročných hrobov odviezli archeológovia tesne pred prázdninami množstvo kostier.

Zmes názorov

Znova štartujeme a pred nami sa otvorí nekonečná rovná plocha. Zhruba dvestopäťdesiat ľudí z celého Slovenska tu pracuje dvanásť i viac hodín denne, sedem dní v týždni. Termíny nepustia. Zvlášť, ak za nimi stojí dôležitý zahraničný investor.



Keď sem prišiel prvý bager, boli tu polia, zalesnené plochy, burina. Trvalo pol roka, kým robotníci všetko vyčistili a stvorili nadrozmerné „letisko“ zvádzajúce k divokej jazde bez obmedzení. Dojem púštnej krajiny umocní prudké stúpanie hlinenou kľukatou cestičkou na vysoký násyp, odkiaľ môžeme vychutnať výhľad na celé okolie. Vrátane štyriapoltisícovej obce Valaliky, ktorá by už o pár rokov mala z automobilky významne profitovať. Nielen finančne. Spolu s priemyselným parkom vyrastie na ich území protihluková stena a stopäťdesiatmetrový pás zelene, ktorý okrem izolovania obce od svetelného smogu a hluku bude slúžiť ako rekreač­ná zóna s vodným tokom. Vďaka novým komunikáciám sa dožívajúca príjazdová cesta zmení na cyklotrasu, pribudnú linky košickej MHD, v pláne je vybudovanie novej železničnej stanice ako prestupného terminálu na kyvadlovú dopravu do obce Haniska.

Napriek tomu sa niektorí domáci, s ktorými sa v uliciach Valalík dáme do reči, stavajú k budúcej fabrike vlažne, ba miestami až negatívne. „Zabrali najúrodnejšiu pôdu a idú stavať veľký priemyselný park, keď ešte nie sú hotové nové cesty. Onedlho tu bude dopravná katastrofa,“ myslí si Miro, ktorý v dedine žije štyridsať rokov. „Toto teší len tých, čo výhodne predali pozemky alebo sa vo fabrike plánujú zamestnať.“ Ďalší sa obávajú prehustenia dopravy, zdražovania nehnuteľností, prívalu cudzincov. „Možno sa vráti pár desiatok ľudí, ktorí odišli za prácou do iných miest alebo zahraničia, ale to určite nebude stačiť,“ myslí si päťdesiatnik Marian. „Prijmú ľudí z tretích krajín, ktorí nepodporia lokálnu ekonomiku a väčšinu peňazí pošlú domov. Dá sa tiež očakávať horšia dostupnosť bývania a vyššie ceny nájmov v Košiciach aj v okolí.“

Nové možnosti

O zabratí úrodnej pôdy si myslí svoje futbalový tréner Michal Hudák, ktorý medzi koordinovaním detí na trávniku miestneho štadióna prehodí smerom k nám: „Tak ju mali obrábať. Nie teraz plakať. Ako viem, rástla tam len burina a repka.“ Potom položartom dodá: „Ak ponúknu dobré platy a podmienky, rovno vyzujem kopačky a idem tam robiť.“ Michal je aj predsedom klubu FC Valaliky a príchod Volva vníma z pohľadu športovca. Spolu s kolegami posedávajúcimi na tribúne verí, že silná firma zasponzoruje tunajší futbal, pozdvihne jeho úroveň, podporí mládež i vzdelávanie. „Pre obec to bude určite pozitívne,“ zhodujú sa.



Miro a Katarína, mladý párik novousadlíkov v jednom z reštauračných zariadení na hlavnej ulici, hovoria tiež skôr o pozitívach. Pripúšťajú, že niektoré pozície vo švédskej automobilke zrejme bude potrebné obsadiť cudzincami, ale príležitosti sa otvoria celému východu. „Myslím si, že Švédi prinesú vyššiu kultúru a progres do pracovného prostredia, že budú myslieť na ľudí i na ekológiu,“ dodá mladá mamička.

Rešpektujú nás

Štefan Petrík stojí na čele Valalík už piate volebné obdobie a budúcnosti sa neobáva, hoci to s optimizmom nepreháňa. „Niečo nám to prinesie, niečo vezme,“ spustí. „Daň z nehnuteľnosti rozhodne nebude zanedbateľná, no cenou bude viac ruchu, hustejšia doprava, zvýšenie počtu obyvateľov, zmena krajiny.“ Ako pokračuje, obec má takmer nulovú nezamestnanosť, dobrú občiansku vybavenosť, školy, zdravotnícke zariadenia. Prínos teda vidí skôr z regionálneho hľadiska. „Východu fabrika pomôže v mnohých aspektoch, naštartuje sa podnikanie v celom okolí, možno bude aj impulzom na zrýchlenie výstavby diaľnic. Dúfam tiež, že mladí budú mať dôvod na východe zostať a tí, ktorí odišli za prácou či štúdiom, sa vrátia.“



Výhodou podľa neho bolo, že priemyselný park majú v územnom pláne už dvadsať rokov, pre miestnych teda stavba nie je šok. Náporu pracovníkov z tretích krajín sa neobáva. „Keď sa diaľnicami prepojíme s Gemerom a so Zemplínom, budeme mať dosť našincov, cudzinci prakticky nebudú potrební.“



Aj Štefan Petrík si myslí, že Švédi majú silné sociálne cítenie. Sám sa o tom počas ich návštev presviedča. „Zaujímajú sa o názor Slovákov a záleží im na tom, aby boli prijímaní pozitívne. Keď som absolvoval stretnutia v Göteborgu, videl som, že veľmi citlivo vnímajú, čo vravíme, čo chceme. Žiadal som napríklad, aby zachovali budovu postavenú za Masaryka, kde sa uskutočnilo prvé rozhlasové vysielanie, a oni robia všetko pre to, aby ju zakomponovali do parku. Keď sme s nimi riešili pás zelene, ktorá má obec izolovať od závodu, podrobne zisťovali, ako by nám to vyhovovalo. Preto im verím, keď tvrdia, že by sa radi stali členmi našej komunity a neprajú si rozdeľovanie na my a oni.“

Premárnená šanca

O pár kilometrov ďalej leží dedina Haniska. Aj tam mal v roku 2018 vyrásť priemyselný park. No všetko sa zvrtlo. „Vtedy u nás vypukli protesty, v uliciach sa objavili nesúhlasné transparenty, šesť z deviatich poslancov zámer nekompromisne odmietlo, protestnú petíciu podpísalo päťsto občanov. Dodnes nepoznám dôvod,“ hovorí nám starosta Hanisky Miloš Barcal. „Zrejme to nebol jediný dôvod, prečo BMW nakoniec zamierilo do maďarského Debrecína, ale isto k tomu prispel.“



Paradoxne, aj tak budú mať novú fabriku v tesnej blízkosti, všetky siete pôjdu cez ich obec a dopravný nápor bude silnejší ako vo Valalikoch, no bez finančného efektu od investora. „Mnohí spätne isto ľutujú,“ domnieva sa starosta. Zároveň však dodáva, že úplne zle nepochodia. „Vďaka Volvu sa budeme môcť pripojiť na rozvod pitnej vody, ktorej máme nedostatok, i kanalizáciu, pribudne nová cesta, postaví sa pripojenie na hornádsku cyklo­trasu,“ vyratúva. "Celému regiónu to prinesie nové možnosti, a ak sa všetky pozitívne indície naplnia, nebude najmenší problém mať ich v susedstve,“ uzatvára.

Dobrá voľba

Tak ako to už býva, s vyše miliardovou investíciou švédskej spoločnosti sa spájajú nemalé náklady pre slovenské samosprávy a štát. Košickému samosprávnemu kraju z takzvanej licenčnej zmluvy vyplýva viacero povinností, predovšetkým v oblasti dobudovania dopravnej infra­štruktúry. Ako však hovorí jeho predseda Rastislav Trnka, je to pre nich jedinečná možnosť dobehnúť zameškané, pričom náklady sa Slovensku bohato vrátia. Nielen v podobne zvýšenia životnej úrovne, ale aj v rozvoji priemyslu, školstva a vytvorení zaujímavých pracovných príležitostí.



Informuje nás, že KSK sa bude podieľať na budovaní terminálov integrovanej osobnej dopravy, v súvislosti s očakávaným nárastom obyvateľstva podporí rezidenčnú výstavbu, zabezpečí dobudovanie mostov, rekonštrukciu starých a výstavbu nových ciest. Vrátane napojenia strategického parku na železničný uzol, keďže Volvo plánuje svoju produkciu dopravovať výlučne vlakmi.



„Investor kladie vysoké nároky na ekologickosť dopravných služieb, preto rátame aj s výstavbou cyklotrás a regionálnu dopravu v okolí parku budeme zabezpečovať vodíkovými autobusmi,“ pokračuje Rastislav Trnka. „Veľký balík peňazí si bude vyžadovať skvalitnenie školstva, posilnenie študijných a učebných odborov, aby sme disponovali dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily.“