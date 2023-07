Dielam Jiřího Načeradského to pridalo na cene.

Náruživý, expresívny, energický. Je veľa prívlastkov, ktoré možno použiť pri hodnotení tvorby figuralistu Jiřího Načeradského. Na otvorenie jeho novej výstavy v bratislavskej galérii Francúzskeho inštitútu prišla nielen smotánka. Veď ostatnú v Piešťanoch hanebne zrušili, lebo na obrazoch boli nahé telá.

Zlá skúsenosť

Správca pozostalosti a český kurátor výstavy Petr Mach hovorí, že Načeradský predbehol svoju dobu o desaťročia. „Stádo ho dohnalo až o dvadsať, tridsať, ale aj štyridsať rokov,“ tvrdí. To, že v 60. rokoch minulého storočia bol najvýraznejším figuralistom v českom umení, potvrdila prestížna galéria Centre Georges-Pompidou v Paríži. Jeho diela nielen kúpila, ale aj dvakrát vystavila.



Vernisáž v Bratislave, nad ktorou prevzali patronát veľvyslanci Francúzska i Českej republiky, bola spojená s istými očakávaniami. Aj preto, že niektoré diela majú podľa slovenského kurátora Jakuba Prokeša svoju výstavnú premiéru. Dosiaľ boli totiž ukryté v súkromných zbierkach. Otázka však znela: Ako sa k Načeradskému postaví verejnosť po predchádzajúcej zlej skúsenosti z Piešťan?

Škandál a blamáž

Pred piatimi rokmi primátor Piešťan spolu s riaditeľkou mestského kultúrneho strediska dali zvesiť Načeradského obrazy.



Piešťanská cenzúra vyvolala vlnu nevôle nielen u susedov, ale aj za oceánom. Nikto nechápal, prečo prekáža vystavovanie vysokoštylizovaných aktov. Riaditeľka kultúrneho strediska vtedy argumentovala, že také obrazy „nepatria do sobášnej siene“. Vraj dostala aj niekoľko poďakovaní.



V tom čase nezabrali ani argumenty, že Načeradský mal už sedem výstav na Slovensku. „Ani to, že jeho diela sú v Paríži, že boli vystavované v Nemecku. Sú­kromní zberatelia však zareagovali tak, že sa začali viac zaujímať o Načeradského,“ dodáva Prokeš s úsmevom.



Na piešťanskú blamáž sa nezabudlo. To potvrdzuje aj kurátor Mach: „Ešte aj dnes sa to v Česku s úsmevom pripomína.“ Je to o to pikantnejšie, že Načeradský bol škandalizovaný pre erotiku. „Ale tá jeho nie je o nič odvážnejšia ako erotika u Picassa. Navyše, škandál vznikol až po Načeradského smrti, tak sa k tomu ani nemohol vyjadriť,“ pokračuje český kurátor.

Skupinová fotka. Pri debate sme zastihli troch bývalých ministrov. Zľava Ladislav Snopko, herečka Katarína Feldeková, Milan Kňažko a Ivan Korčok. Zdroj: MIROSLAV MIKLAS

Napriek všetkému to pre Slovensko nie je hanba. „Iba nedorozumenie. Bol to názor jedného človeka, ktorý sa však tomu vôbec nerozumie. A pre ľudí, ktorí tomu rozumejú, je to úsmevná historka,“ mieni. Priznáva, že sa občas nájde v knihe návštev pohoršujúci zápis. „Ale zakázať výstavu len preto, že niekto namaľuje nahú postavu? Tak to sa, dúfam, už stopäťdesiat rokov nedeje,“ dodáva ironicky.



Škandál len zvýšil záujem o Načeradského u zberateľov umenia. Navyše, výstava v Bratislave pre nich znamená aj nárast ceny. „Každá dobrá výstava pomáha autorovi, pomáha dielam, pretože v ich rodokmeni sa objaví dôležitý zápis. A je to aj potvrdenie, že dielo je pravé. Fakt, že bolo vybrané na výstavu, znamená, že patrí k tomu najlepšiemu,“ podotýka Mach.

Nahé telá

Načeradský zomrel v roku 2014 a českí odborníci hovorili o skone jedného z najvýznamnejších českých maliarov. On sám v rozhovore pre Lidové noviny na margo svojho úspechu kedysi povedal: „No, keď Jiřík maká viac ako ostatní, tak na staré kolená si trochu pohladenia zaslúži. Ale nezbláznim sa z toho.“



Hovorieval, že miluje „staré venuše“. Aký videl rozdiel medzi mužmi a ženami? „Chlapi sú všetci rovnakí, len sú chytrejší, hlúpejší, zločinci alebo hrdinovia - žiadne prekvapenie. Sú spočítateľní, majú nejakú mechanickú logiku. Ženské, to je iné,“ vysvetľoval s tým, že mu stále vyrážajú dych.



„Zavše z jeho obrazov nie je jasné, či je pred ľúbostným aktom alebo po ňom, či je krátko pred roztržkou alebo po nej a kto ju začal,“ takto sa díva na obrazy Prokeš.



Spolu s Machom sa zhodujú, že Načeradský bol rebel a burič.

Sladký Paríž

Věra Načeradská, ktorá prišla do Bratislavy iba na otočku, hovorí, že jej manžel bol aj divoch. V ateliéri trávil sedem dní v týždni od rána do večera. „Aby niektorý deň nepracoval? To nie,“ spomína s úsmevom jeho najväčšia múza.



S manželom sa stretli ako študenti v Paríži. Hoci nevedela, že bude pri ňom stáť až do konca jeho života, začali spolu žiť takmer okamžite. Keď sa vrátili do Prahy, hneď sa vzali. Československo vtedy začalo zažívať „sovietsku pomoc“. Keď Načeradský dostal ďalšie štipendium, do Francúzska vycestoval, ale režim nedovolil, aby za ním prišla žena s novorodenou dcérou. Vrátil sa a zostal.



„Boli sme sklamaní, mrzelo nás to,“ po rokoch hovorí Načeradská s tým, že manžel rodine nikdy nevytkol, že mu pristrih­la krídla. „Vrátili sme sa tam v roku 1988, keď sa nám do Francúzska vydávala dcéra,“ pokračuje Věra Načeradská. „Viete, je vtipné, že sa nám dcéra v osemnástich vydala práve tam. Má tam muža a ja mám tri vnúčatá,“ dodáva s tým, že dcéra Klára vyštudovala v Paríži medicínu.



Spolu s Milanom Kňažkom si zaspomínala na študentský pobyt vo Francúzsku. Kňažko, ktorý má podobnú skúsenosť, totiž na vernisáži vzdal Načeradskému hold zaspievaním šansónov.