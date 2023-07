Kolíková mení pred voľbami imidž a tvári sa, že to nie je pravda.

Z drsnej vecnej pragmatičky riadiacej rezort justície sa Mária Kolíková zmenila pár týždňov pred voľbami na citlivú ženu, ktorá sa vyznáva z lásky k deťom a zvieratkám. Jej strohý slovník je zrazu plný zdrobnenín a „ťuťuli muťuli“ prívlastkov.



Niežeby sa z ľudskej stránky nesnažili prezentovať v tomto období všetci politici, ale taký prudký kontrast ako v jej prípade budete u iného politika hľadať ťažko.

Útok na city

„Kto by neurobil raňajky pre svoje milované deti?“ pýta sa Kolíková v statuse na sociálnej sieti pri fotke s dcérkami, ktorým robí ráno hemendex a ovsené vločky.

Na inej fotke sa zase snaží dojať zapletaním vrkoča mladšej dcére. Takto to komentuje: „Ranné česanie, tu to vyzerá na úsmev, ale je to často dráma. Rozčesať krásne kučierky ráno do škôlky nie je vždy úspech. Tentoraz bol.“

Druhej dcére zas exministerka ako z filmu máva na cestu po tom, ako vychystaná do školy nasadne na trolejbus.

Mária Kolíková myslí aj na zvieratá. Predstavuje nám svoju sučku Dunču. A veru majú aj kocúra Murka: „Vnorím sa do jeho hebkého kožúška a všetko plynie inak. Úplne rozumiem deťom a vôbec všetkým ľuďom milujúcim zvieratá, osobitne týchto domácich miláčikov, takí sú rozkošní, hebučkí, tak nám pomáhajú.“

Netlačí sa vám slza do očí?

„Dôležité je aj po páde vždy vstať a ísť ďalej. A hľadať lásku, dá sa nájsť vo všetkom,“ prezrádza na sociálnej sieti Mária Kolíková.

Na fotografiách ochotne pózuje aj jej matka. Len Kolíkovej muž, otec jej dcér, ostáva pre verejnosť neznámou persónou. Že vôbec nejaký existuje, Kolíková naznačila len v jednom z príspevkov. Napísala, že je na služobnej ceste.

"Ranné česanie, tu to vyzerá na úsmev, ale je to často dráma. Rozčesať krásne kučierky ráno do škôlky, nie vždy je to úspech. Tentokrát bol. Využila som chvíľku dobrej nálady pri chutných raňajkách," napísala Kolíková pod zverejnenú fotografiu. Zdroj: facebook - Mária Kolíková

Čo tam po úprimnosti!

Že sa niečo deje, registruje aj marketingový expert Karol Wolf: „Zmena v komunikácii Márie Kolíkovej na Face­booku je zreteľná.“ On za tým vidí jednoznačne rukopis šéfa kampane SaS Marka Prchala. „Snaží sa ukázať Kolíkovej ľudskú stránku, ako matku, dcéru, manželku alebo kuchárku, čo je poloha, v ktorej sme ju doteraz nevídali. Tým je to zaujímavé a pre mnohých šokujúce. Prchal je tým známy – snaží sa politikov ukazovať ako ľudí z mäsa a kostí a navyše je veľký detailista, čo sa týka fotiek,“ hovorí Wolf.



O tom, či je Kolíkovej poradca skutočne detailista, by sme mohli pochybovať. Fotografie totiž nepôsobia autenticky. Zdá sa, že vznikli v jeden deň. Zrejme vtedy, keď exministerka nakrúcala propagačné video. Nasvedčujú tomu outfity jej či jej detí. Na sociálne siete však Kolíková pridáva fotografie postupne, akoby šlo o reálne zábery z viacerých dní.



„Človek z brandže vidí, že to nie je reálne, ale človek z brandže nie je cieľová skupina,“ hovorí Wolf. Pripomína, že táto stratégia zapôsobila pred pár rokmi na voličov Andreja Babiša, ktorému robil Prchal šéfa kampane.

Ako firma

„Myslím si, že každý politik, keď sa schyľuje k voľbám, sa snaží ukázať aj svoju vľúdnu, rodinnú tvár. Pre voličov to znamená ,aha, je to normálny človek, je ľudské, čo zo seba vyžaruje‘,“ vysvetľuje politická marketérka Simona Bubánová. A to, že fotky sú zrejme nafotené v jeden deň? Žiadny problém. „Bežne sa nafotia rôzne situácie a potom sa téma nejako ťahá. Je to bežné, robia to tak aj veľké firmy.“



Nepôsobilo by však uveriteľnejšie a autentickejšie, keby Kolíková reálne nafotila situácie z rodinného života?

„Určite áno, pôsobilo,“ súhlasí Bubánová.



Ľudia v komentároch reagujú na „prerod“ Márie Kolíkovej z vecnej úradníčky na cukríkovú mamičku rôzne. „Predvolebná kampaň zakamuflovaná vlastnou rodinou,“ odhaľujú jej pravý úmysel.

Podľa ďalších oslovených odborníkov na reklamu si však ľudia časom môžu zvyknúť. „Keď to bude robiť dva-tri roky, nikto si už nespomenie, aká bola neempatická ako šéfka justície,“ zhodujú sa viacerí marketéri.

Kolíkovú sme dlhé roky poznali ako úradnícky vecný typ človeka. Zdroj: MATEJ JANKOVIČ

Vraj nič nové

Opýtali sme sa aj Márie Kolíkovej, čo sa to s ňou deje. „Vôbec nič sa nestalo,“ tvrdila nám. „Keby ste si pozreli, aj v minulosti som dávala niektoré fotografie zo súkromia. A keďže som politik, tak je prirodzené, že ľudia sa zaujímajú o môj súkromný život. V istej miere rozumiem, že treba časť súkromia odkryť, aby ľudia rozumeli, ako politik funguje a aké hodnoty sú preň­ho dôležité,“ vyhlásila bývalá ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky.