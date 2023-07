Mali Adela a Sajfa tajný románik? Vinczeová po rokoch prezradila, ako to medzi nimi bolo.

Dvojica moderátorov sa zoznámila v čase, keď boli obaja dvadsiatnici. Odvtedy si skvele rozumeli nielen po pracovnej stránke, ale často sa stretávali aj v súkromí. Ich vzťah časom prerástol do veľkého priateľstva, no fanúšikovia sa často zaujímajú, prečo medzi nimi nebolo nikdy nič viac. Adela však teraz prezradila, že raz mali nejaké romantické pokusy, ale tie nakoniec nedopadli dobre.

Vinczeová bola hosťkou v podcaste SNAMI, kde porozprávala veľa zaujímavostí zo svojho života. Úprimne priznala, že pri predošlých partneroch na svadbu veľmi nepomýšľala. S Viktorom to bolo od začiatku iné a dokonca už po dvoch týždňoch tušila, že by si ho pokojne vzala za manžela. Skorá žiadosť o ruku, ktorá sa navyše odohrala v priamom televíznom vysielaní, nebola preto pre ňu žiadnym nepríjemný prekvapením. Ako prezradila, necítila sa v daný moment trápne, skôr sa obávala, že jej partner kvôli tomu od ľudí schytá veľkú kritiku.

Úprimne priznala, že pri ich prvom stretnutí neriešila Viktorov vek a neuvedomovala si, že je od nej o desať rokov mladší. Podstatné boli pre ňu iné veci. „Mne vždy lichotilo, keď nebol niekto zo mňa pokakaný a normálne so mnou komunikoval. Viktor bol autentický a v pohode. A stále mi nosil miešaný drink z vodky s energetickým nápojom, čo som ja nikdy nepila,“ takto popísala ich prvé stretnutie na Sajfovej a Veronikinej svadbe.

Na pretras prišiel aj jej vzťah s moderátorskym kolegom. Adela bez utajovania priznala, že sa v jednom momente obaja o niečo pokúšali, ale nevyšlo im to. „Nie, nechodili sme spolu. No raz sme boli v Tatrách na nejakej akcii, ktorú sme spolu moderovali. Boli sme obaja single. Toto u mňa bola vždy taká zásada. Robili sme nejaký event, a tak sme si tam trošku vypili a potom bola taká nejaká bozkávačka. Nebolo to úplne... Nebol to koitus,“ dodala so smiechom moderátorka, ktorá to nazvala skôr úletom. Dokonca o tom vie aj Sajfova manželka Veronika, ktorá sa ich na to raz priamo spýtala.