Dcéru Ninku pokrstili vo veľkom štýle. Hostia si užili luxusné pohostenie na hrade v hlavnom meste.

Naša bývalá tenisová hviezda je známa honosnými oslavami. Dominika Navara Cibulková (34) sa nimi veľmi rada pýši aj na sociálnych sieťach. Krstinami a oslavami svojho prvorodeného syna Jakuba sa neraz pochválila fanúšikom na instagramovom profile a inak to nebolo ani uplynulú nedeľu, keď s manželom Michalom Navarom (38) vystrojili krstiny päťmesačnej dcére Nine. Celá najbližšia rodina sa nahodila do gala a predstúpila pred oltár v Dóme svätého Martina v Bratislave. Tam ich dcéru pokrstil ten istý kňaz, ktorý Dominiku s Michalom sobášil a krstil aj ich syna Jakuba. Na krste nechýbal ani verný kamarát a Dominikin stylista Andrej Kusalík či poslankyňa Monika Beňová s partnerom Ľubomírom.N