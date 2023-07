Ewa Farna nahnevala Jaromíra Soukupa. Podala totiž na jeho médium žalobu…

Ďalší konflikt v českom šoubiznise je na svete. Postaral sa o neho opäť Jaromír Soukup (54), ktorého tentokrát nahnevala speváčka s česko- poľskými koreňmi Ewa Farna (29). Dovolila si totiž na neho podať žalobu. Vraj utrpela jej dôstojnosť! Televízny riaditeľ preto nenechal na speváckej hviezde ani nitku suchú.



"Ewu som v živote nevidel, ale potom čo Sedmičku zažalovala, že utrpela juj dôstojnosť tým, že sme zverejnili výpis z katastra nehnuteľností, čo všetko vlastní, tak si o nej myslím, že nemá súdnosť a je to pomerne arogantná dáma,“ vyhlásil Jaromír Soukup pre Aha!. Spomenul aj to, že speváčkin manažér prikazuje novinárom, čo sa jej môžu a za žiadnych okolností nemôžu opýtať.

K jeho kritike sa samozrejme pridala aj jeho známa partnerka Agáta Hanychová, ktorá je taktiež známa svojím podrezaným jazykom. "Keď sa ma novinári spýtajú na niečo, o čom nechcem hovoriť, neodpovedám. Na to, aby som novinárom vopred hovorila, čo sa smú a nemôžu pýtať, nemám čas. Rovno ich pošlem do hája, ale myslím, že na to má každá „celebrita“ nárok a vôbec by som ju za to nehanila,“ pridala svoj názor taktiež Jaromírova Agáta.