Český herec Zdeněk Podhůrský kedysi chodil s Ivetou Bartošovou. Speváčka chcela kvôli nemu zomrieť. Dnes má priateľku, ktorá by mohla byť jeho dcérou.

Český herec a moderátor Zdeněk Podhůrský (64) pred rokmi randil s Ivetou Bartošovou (†48). Speváčka s nesmierne krehkou dušou bola do tmavovlasého šviháka natoľko zamilovaná, že si z nešťastnej lásky chcela vziať život. Počas búrlivého vzťahu s Podhůrským si dokonca podrezala žily. To jej však lásku tohto muža opätovne neprinieslo.

Moderátor je známy svojou slabosťou pre veľmi mladé ženy. Už kedysi mal pomer so svojou študentkou Ilonou Andrejsovou, ktorá bola mladšia o 28 rokov. Napriek tomu spolu prežili celkom dlhý vzťah.



S aktuálnou priateľkou Veronikou má vekový rozdiel až 36 rokov. So súčasnou láskou sa objavil ruka v ruke aj na festivale v Karlových Varoch. Mladosť svojej milej si ako starnúci playboy užíva, no sám herec priznal, že to nemusí trvať večne.



"Medzi nami je veľký vekový rozdiel a pre mňa by boli deti veľkou záťažou. Fyzickou i finančnou. Určité veci začneš pri zrelom veku chápať inak a nemôžeš sa tomu brániť. I tak je to krásne. Mám dievča, ktorá je takmer o 40 rokov mladšia. Nemôže to trvať večne,“ zveril sa exmilenec Bartošovej pre web Extra.cz.