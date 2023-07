Konečne nabrala odvahu. Tereza zo Svadby na prvý pohľad si splnila sen a dala sa vylepšiť.

Tereza a Milan sú jediným párom, ktorý zostal spolu aj po skončení reality šou Svadba na prvý pohľad. V súkromí im to naďalej perfektne funguje a už pomaly plánujú aj ďalšiu budúcnosť. Prekvapivo však nedali prednosť rodine, ale trochu inému potešeniu.

Už od dvadsiatky Tereza snívala o nových prsiach. Veľmi sa jej páčila úprava, ktorú podstúpila jej kamarátka. Stále však tento zákrok odsúvala, až sa dostala pred veľkú dilemu. Nevedela sa rozhodnúť, či by najprv chcela deti, alebo pôjde skôr do úpravy svojho dekoltu. Nakoniec si zvolila druhú možnosť.

Anketa Vyzerá podľa vás Tereza po úprave pŕs lepšie? Áno 50% Nie 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Neskôr, keď som nad tým začala po schudnutí uvažovať, tak som už bola vo veku, kedy som si hovorila, že stačí až po deťoch. Zlom nastal vo chvíli, keď som začala počítať. S Milanom sme sa zhodli, že určite najbližšie dva roky sa o dieťa pokúšať nebudeme. Preto som si povedala, že si tie prsia chcem užiť teraz. Potom prípadne podstúpim úpravu,“ Tereza prezradila v rozhovore pre Markíza.sk.

Veľa mladých žien volí výraznú zmenu veľkosti poprsia. Tereza však nechcela ísť týmto smerom a túžila maximálne po C-éčkach. Nakoniec však dala na rady estetického chirurga a nechala sa nahovoriť na trošku inú úpravu, ako vopred očakávala. Napriek tomu bola po operácii mimoriadne spokojná.

„Tým, že som išla do variantu, že budem mať väčšie prsia, ako som chcela, tak som mala popravde trochu strach. Keď som prvýkrát videla prsia bez bandáží, bola som nadšená, a to boli ešte opuchnuté. Úplne som si povedala: Ešteže som dala na pána doktora. Vôbec by mi neprekážali ani také, aké boli. Teraz už sú trošku menšie a je to presne to, čo som pôvodne chcela. Moje prsia neboli úplne škaredé, ale po tom, ako som schudla viac než 10 kg, sa to na nich podpísalo. Ostalo mi dosť prebytočnej kože, a preto boli ovisnutejšie. Okrem zväčšenia som podstúpila aj korekciu,“ zhodnotila svojej pocity z vylepšenia tela.

Hrdá Tereza sa už na sociálnych sieťach chváli novými fotkami s väčšími prsiami. Spokojnosť podľa jej slov neskrýval ani manžel, ktorý si jej voľbu veľmi pochvaľoval. „Milan je nadšený. Vo všetkom ma podporoval. Tešíme sa spolu. Prvá reakcia bola: To sú riadne bomby. Ešte to povedal po slovensky, tak sme sa smiali. Potom chválil, že sú krásne,“ prezradila šťastná Tereza, ktorá je rada, že sa odhodlala k takejto zmene.