Ján Ďurica prišiel o svoj dokonalý chrup. Čo sa mu preboha stalo?

Idol žien, fešák a sen každej? Zabudnite! Bývalému slovenskému futbalovému reprezentantovi sa stal nečakaný úraz. Ján Ďurica (41) už nemá dokonalý americký úsmev. Aj športovci majú nepríjemné úrazy mimo kariéry. Ako píše Šport24.sk aj slávnemu Ďuricovi zmizol úsmev z tváre.

Náš bývalý elitný obranca sa tradične s jeho partnerkou a dcérkou, ktorú má s modelkou Magdalénou Šebestovou vybrali na dovolenku do Chorvátska. V obľúbenej dovolenkovej destinácií to pozná už azda každý Slovák. Ďurica sa po skončení kariéry pokúša udržať vo forme a so športom ani náhodou neprestal.



Počas dovolenky sa rozhodol, že vyskúša aj netradičný šport. Na mori veselo skúšal paddle-boarding, čo je v preklade niečo ako surfovanie po vode. S tým rozdielom, že nezdolávate obrovské vlny, ale pomocou pádla sa plavíte po hladine. Táto zábavka však v jeho prípade vôbec nedopadla dobre. Pri bláznení na vode sa náš bývalý reprezentant sám zranil. Odniesol si to Ďuricov dokonalý chrup. Viac sa dozviete v Galérii