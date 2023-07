Jiří Krampol oslavuje životné jubileum. Jeho život rozhodne nebol jednoduchý. Bol v polepšovni, prišiel o tri deti a stratil životnú lásku…

Legendárny český herec, moderátor a zabávač Jiří Krampol (85) oslavuje okrúhle narodeniny. Jeho život bol rovnako bohatý ako jeho veľkolepá herecká kariéra. Len nedávno vyšlo najavo, že bol ako dieťa v polepšovni. Za jeho drsným detstvom však stojí pomerne zábavná historka.

"V Bělé pod Bezdězem som bol iba jeden deň a rodičia sa za mňa zaručili. Vrátil som sa domov. Ale radi neboli, to si viete predstaviť,“ priznal pre Aha! známy herec. Do polepšovne sa dostal z pomerne čudného dôvodu. "Pri hodine telocviku sme skákali cez akúsi tyč a telocvikár nám to predvádzal. Akurát pri tom zakopol a rozbil si hubu a trochu sa zranil. Na a my s kamarátom Honzom sme sa tomu smiali, čo pre nás malo nemilú dohru,“ povedal so smiechom Krampol.



Potom dostal trojku z chovania za krutý cynizmus a poslali ho do nápravného ústavu. "To boli päťdesiate roky, úplne iné praktiky. Naši ma nejakým spôsobom dostali von, ale chudák Honza tam ostal pol roka,“ hovorí po rokoch slávny herec.

Bol štyrikrát ženatý a o svojich biologických synov prišiel. Jeho bývalé manželky sa znovu vydali a ich noví muži si jeho deti osvojili. Vychoval aj dvoch nevlastných synov. So štvrtou manželkou Hankou čakali vytúženú spoločnú dcérku, no pre pochybenie lekárov o ňu prišli.



Jeho posledná manželka Hana sa so stratou dcérky nikdy nezmierila. Roky mala zdravotné a psychické problémy, ktoré zapíjala a kombinovala s liekmi. Dokonca skončila aj na klinike, kde liečia psychické problémy. Jej stav však bol natoľko vážny, že v roku 2020 zomrela. Mala len 59 rokov a hercovi to zlomilo srdce.



Jirko Krampol má síce v tomto období vážne zdravotné problémy, no svoj život miluje. Predstavu o svojom pohrebe však má jasnú už počas života. "Mne osobne je sympatické, že keď niekto zomrie, tak sa jeho kamaráti stretnú na lúke. Každý o tom človeku povie nejakú historku, alebo fór, dajú si panáka a idú preč. To by sa mi páčilo,“ vtipkoval zabávač pre eXtra.cz.



Dokonca priznal, že umierať sa mu nechce, lebo je zamilovaný. Jeho nová láska však nemá rada priveľkú pozornosť a tak si v súkromí na jeho narodeniny dali len jeden pohár vína. Skryli sa pred zrakmi fotografov a uprednostnili partnerskú intimitu.