Sisa Sklovska sa sexuálnym hrám s rovnakým pohlavím nebráni. „Bozk so ženou? Hovorím áno,“ prekvapuje a zachádza ešte ďalej.

V šoubiznisovej relácii NAOSTRO prehovorila bez hanby aj o hák­livejších témach. Jej partner Juraj Lelkes (71) sa vraj rád obzerá aj za inými ženami, súčasne ho teší, keď sa iní páni pozerajú na ňu. „Je to prvý muž, ktorému neprekáža moja extravagancia a nežiarli, keď sa za mnou ľudia otáčajú, práve naopak,“ konštatuje spokojne Sisa Sklovska (57). Slovenská Cher sa páči mužom aj ženám a nijako ju to nevyrušuje. Balili ju v minulosti a je to tak dodnes. „Rada pochválim ženy, ktoré sú krásne, vzdám im hold. Som tiež rada, ak dá žena kompliment mne, napríklad že dobre vyzerám.“ A nemusí to ostať len pri komplimentoch.

Bozk s kamarátkou

Speváčka a moderátorka priznala flirt so ženou. „Mala som najlepšiu priateľku, bola to neskutočná krásavica. Takže bozk so ženou? Hovorím áno,“ šokovala skúsená Sisa. Na otázku, či by si s rovnakým pohlavím vedela predstaviť v oblasti intimity aj viac, priamo odpovedala: „Ale áno, pretože je to krásne stvorenie a podľa mňa najlepšie vie, čo druhá žena potrebuje.“ Sisa sa v relácii nevyhla žiadnej téme a neodmietla ani letmý, ale priamy pohľad do horúcej spálne Lelkesovcov. „Juraj sa snaží. Teraz na ňom vidím, že to teplo mu nerobí dobre,“ elegantne zodpovedala otázku, či manžel starší o generáciu v spálni vládze, hoci iskra, vášeň a zábava v ich vzťahu výrazne horia stále.

Nevie ju vypnúť

Sisa a Juraj sú ako dvojičky, ale v mnohých veciach sa nezhodnú.

„Mám energie na rozdávanie. Juraj občas hľadá, kde by ma mohol vypnúť. Už aj môjho otca sa pred rokmi pýtal, či sa to dá. Recept na vypnutie mojej maličkosti však nikto z rodiny nepozná,“ žartuje speváčka.

Po rokoch manželstva priznáva, že sa s mužom naozaj stretli a nevie si predstaviť po svojom boku iného človeka. Spája ich láska k zábave, obaja majú radi dobrú spoločnosť a nepodceňujú ani neustále vzdelávanie. „Sme ako dvojčatá. Ale pozor! V niektorých veciach sa veľmi odlišujeme. Osobne klimatizáciu milujem, môj manžel ju neznáša. Mám rada funky, on rokenrol. Ale dá sa to pochopiť, je medzi nami značný vekový rozdiel. Ak by bol väčší, bolo by to už na hrane,“ poznamená spokojná Sisa. Lelkesovci milujú spoločnosť aj mladých ľudí, ktorí ich vraj zbožňujú. Sú jednoducho mladí duchom a spoločnosť priateľov mladších o dve generácie ich omladzuje ešte viac.

Päť „snubákov“, jedna svadba

Ako umelkyňa priznala, doma má až štyri zásnubné prstene, vzala si však len Juraja, a to dokonca dvakrát. Nie po rozvode, len si po desiatich rokoch obnovili manželský sľub. Po vydaji a „tortových“ šatách vraj nikdy netúžila a predchádzajúce pokusy dostať ju pred oltár sa skončili fiaskom. „V poslednej chvíli mi pri zásnubách niečo našepkalo, aby som to nerobila. Aj otec ma od toho odhováral. Tvrdil, že by som sa musela často rozvádzať, a mal pravdu,“ tvrdí spevácka diva. Juraj Lelkes je síce dvakrát rozvedený, no je jediným mužom, ktorému povedala áno. O ruku ju požiadal v obľúbenej reštaurácii. Po jedle sa Sisy opýtal: „Moja, vedela by si si predstaviť žiť so mnou?“ Odpovedala mu áno, hoci tradične nepokľakol. Doteraz vraj svoje rozhodnutie neoľutovala.