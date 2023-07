Štaidlova exmanželka opäť prehovorila. Priniesla ďalšie nové a tajné informácie zo života zosnulého hudobníka a Ivety Bartošovej. Prehovorila aj o jej údajnom znásilnení recidivistom.

Anna Štaidlová (76) síce kedysi Ivete Bartošovej (†48) ďakovala, že ju zachránila od problematického manžela Ladislava Štaidla (†75),no po smrti oboch hudobných hviezd sa jej rozviazal jazyk a nešetrí ani jedného z dvojice. Práve naopak, v oblasti tajných informácií zo života oboch hviezd poriadne pritvrdila. A vraj o mŕtvych len v dobrom!

Štaidlovu exmanželku rozosmialo to ako si Iveta Bartošová verila a dúfala, že sa dokáže v hudobnom biznise presadiť aj bez svojho skúseného milenca. "Bola tak domýšľavá, že si naozaj myslela, že sa jej to podarí. Pritom Láďa z nej spravil hviezdu. Ona však na to nemala kapacitu. Keby nemala v tom čase dieťa, mala by úžasnú kariéru. Iveta sa za kariérou hnala a tým to celé pokazila,“ myslí si Áňa.



V osočovaní popovej princezny pokračuje aj ďalej. "S dieťaťom to celé vymyslela. Neviem, či to mám celé nazvať hlúposť, blbosť, alebo primitivizmus. To nie je naivita. Naivný človek nebýva zlý. Ona si jednoducho myslela, že si zabezpečí dediča ako kedysi Vendula Svobodov, dnes Pizingerová ( vdova po Karlovi Svobodovi). Vendule sa to podarilo, pretože jej Karel už nedokázal vzdorovať,“ priznala Štaidlová pre eXtra.cz

"Mala fluidum, ale ani to nedokázala využiť. Iba ak chcela vyzerať roztomilo, inak nie. So životom si nevedela poradiť. Jednalo pudovo, takže urobila prvú hlúposť, ktorá ju práve napadla. V jednom som Láďu nepochopila. Keby mi partnerka predviedla dvakrát demonštratívnu samovraždu a niekoľkokrát by ma podviedla, tak by som s takou ženou nebola ani minútu. Nechápem ako si to chlap s jeho povahou vôbec nechal,“ čuduje sa aj po rokoch.



"Iba citovo vydierala a to bytostne neznášam. To sa jednoducho s láskou nezlučuje. A takí ľudia by sa mali psychiatricky liečiť. Nech Láďa urobil, čo urobil, ale takéto poníženie a potupu si od nej nezaslúžil,“ podotýka.



Anna Štaidlová tvrdí, že sa konečne rozhodla povedať pravdu. Prehovorila aj o Ivetinom údajnom znásilnení. "A to ho ešte pred celým národom ponížila s Romanom Třískom, čo nebol žiaden únos, ale všetko bolo dobrovoľné. A potom tvrdila, že si na ňu objednal Láďa zabijaka. To bol trapas. A pred smrťou niečo podobné zopakovala so Zdeňkom Macurom. Urobí takéto niečo bystrý človek?,“ pýta sa na záver Štaidlová.



Vraj nie je ponížená a urazená. Len aktuálne búra mýty o krásnej a zraniteľnej Ivete Bartošovej, ktorej osud skončil nesmierne tragicky. "Chcela byť hviezdou, ale nevedela, že pre to musí aj niečo urobiť. A nie iba vymýšľať podrazy,“ uzavrela svoj názor na speváčku exmanželka Ladislava Štaidla.