Najprv dom, potom svadba? Snúbenci Nela Pocisková s Filipom Tůmom začali so stavbou domu v lukratívnej štvrti. Realizácia stavby začína naberať reálne obrysy.

S ich menami sa už niekoľko rokov skloňuje slovo svadba. Tú už roky odkladajú a je možné, že ich fanúšikovia si budú musieť ešte chvíľu počkať. Prominentná dvojica Nela Pocisková (32) a Filip Tůma (45) jej termín zatiaľ nezverejnili, no aktuálne sa začali črtať obrysy ich nového domu, ktorý stavajú v lukratívnej štvrti v Bratislave.

Aktuálne dvojica žije aj so svojimi dvomi deťmi v Ivanke pri Dunaji. Nehnuteľnosť v Starom Meste si kúpili na lukratívnom pozemku pod vládnym hotelom Bôrik, kam sa chcú presťahovať. To však chvíľu potrvá. Ich nová investícia nebola žiadna luxusná novostavba, ale starý dom, ktorý museli dať zbúrať. Teraz sa už rysujú prvé obrysy nového domu, no stavebné práce sú zatiaľ len v jej začiatkoch.



Bývať by mali priamo pod hradným kopcom. Cena nehnuteľností sa v tejto lokalite podľa realitných stránok pohybuje v rozmedzí 600- až 900-tisíc eur. Pozemok ich ohúril natoľko, že im neprekážali ani potrebné veľké búracie práce. Tie pohltili nielen veľa času, ale aj ďalšie investície, keďže si chceli postaviť úplne nový dom. "Hľadali sme tri roky. Chceli sme byť viac v centre Bratislavy pre dochádzanie do práce a škôl,“ prezradila pred časom Nela hlavné dôvody zmeny bydliska.



Spomínaná lokalita je naozaj vychýrená, v susedstve býva syn exprezidenta Ivana Gašparoviča a mnoho ďalších boháčov, navyše v tesnej blízkosti žijú aj Filipovi rodičia. Veľká vila známych hercov však dlhé mesiace zívala prázdnotou a na pozemku sa dlho nič nedialo. "Rekonštrukčné práce nevyzerajú dobre. Skoro dva roky čakáme na búracie povolenie, preto tam nemáme čo robiť. Stále čakáme. Je to Staré Mesto a zisťujeme, že sa tam takto čaká,“ vysvetlila približne pred rokom sklamaná herečka.



Teraz to vyzerá tak, že všetko ide ako po masle. Ak všetko pôjde podľa plánu, hviezdna dvojica stihne stavbu domu a sťahovanie ešte pred termínom svadby. Ten je stále zahalený rúškom tajomna. Filip Tůma však aj v našej relácií NAOSTRO pred časom priznal, že spojenie ich zväzku a oficiálna svadba je len otázkou času.