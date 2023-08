Dočká sa Dominika Rošková titulu tanečnej kráľovnej aspoň v Čechách?

Slovenskej tanečníčke Dominike Roškovej sa v súťažiach Let`s Dance lepí smola na päty. I keď na parkete počas všetkých ročníkov podávala fantastické výkony a pochvaly dostávala aj za nápaditosť choreografií, ktoré vymýšľala, nikdy sa jej nepodarilo stať kráľovou tejto šou. Finálovú účasť nepremenila na víťazstvo ani s Adamom Bardy a ani s druhým šarmantným hercom Braňom Deákom.

Tentoraz to bude preto skúšať u našich susedov. V českej verzii StarDance dostala Dominika ako partnera lídra skupiny Kryštof Richarda Krajča. Na tanečnej dvojici je opäť vidieť, že si spolu sadli od prvého momentu. No i keď sa vedia na parkete poriadne vyblázniť a užívajú si to, opäť ich prenasleduje istá dávka smoly. Ešte za sebou nemajú ani prvý finálový večer a už má obľúbený hudobník na konte niekoľko vážnejších zranení.

„Už som mal niekoľko príhod. Jedna je spojená s topánkami. Umreli mi nechty na palcoch. Musel mi ich kamarát doktor prísť odvŕtať a povedal mi, keď ešte vyzerali živo, že sú mŕtve. Zistil som po pár dňoch, že je to pravda a rastú mi pod nimi nové a že sa to samo vymení. Musel som si kúpiť väčšie topánky,“ Krajčo si pre Super.cz poťažkal o trampotách, ktoré zažíva na tréningoch.

Ani to však nie je všetko. Počas skúšania si stihol poraniť aj nohu. Stalo sa mu to počas jedného neopatrného manévru, ktorý urobil počas skúšania choreografie, s ktorou sa čoskoro predstavia pred divákmi. „Bol som veľmi aktívny a chcel som zasahovať do choreografie. A vymyslel som taký prvok, rozbehol som sa po tanečnej sále, bol to taký futbalový sklz,“ Richard popisoval, ako došlo k zraneniu.

I keď obe tieto situácie boli pre speváka veľmi nepríjemné, Dominike nahnal strach až pri páde, ktorý sa odohral len v rámci tancovania. Počas tréningov sa Richard raz pošmykol tak, že mu vyleteli obidve nohy do vzduchu a udrel si hlavu. Vtedy sa naša tanečníčka veľmi zľakla, pretože to mohlo skončiť oveľa horšie. „Bolo to hrôzostrašné, jeho hlava buchla o parket a vyletela,“ povedala vystrašená Rošková. Richard vtedy utrpel ľahký otras mozgu. No našťastie sa dal rýchlo do poriadku a po potrebnom oddychu mohol pokračovať v tréningoch. Snáď si už obaja vybrali svoju dávku smoly a podarí sa im úspešne dotancovať až do prvého finálového večera.