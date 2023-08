Dagmar Havlová sa kvôli svojej kamarátke obetovala. Nebolo jej to však po vôli.

Bývalá herečka sa na sociálnych sieťach podelila so zaujímavými spomienkami na niektoré natáčania. Spomenula si na ne pri pohľade na niekoľko jej filmov, ktoré opakovali v televíziách počas uplynulých dní. V každom z nich si zapálila cigaretu a vyzerala tak uveriteľne, ako keby to naozaj bol jej zlozvyk. Pravda je však úplne inde.

„Takmer vo všetkých filmoch vyžadoval režisér, aby som si zapálila cigaretu. Som celoživotný nefajčiar“. Jednoducho mi dym priveľmi nevonia, naviac ani neviem šlukovať,“ Havlová priznala pravdu. Vzápätí prezradila, že dokonca kvôli tomu mávala problémy aj so svojimi kolegami, ktorí sa nedokázali zbaviť lásky k cigaretám. Pri jednej blízkej kamarátke však urobila výnimku, i keď jej to naďalej strpčovalo život.

„Pri skúšaní v divadle som si od fajčiarov odsadla. Hlavne od Jiřiny Jiráskovej, ktorá fajčila jednu za druhou a chcela sedieť stále vedľa mňa. Jej argument, totiž, že továrne a smog sú horšie ako jej cigareta, ma nakoniec dostal, no i keď dym vyfukovala stranou, rovnako som si po štyroch hodinách čítacej skúšky pripadala ako vyúdená,“ Havlová si zaspomínala na galeje, ktoré prežívala v spoločnosti svojej dobrej priateľky. Keďže ju nechcela uraziť, trávila s ňou v divadle veľa času. No tento zlozvyk jej u Jiřiny nebol nikdy po vôli.

Najhorší zážitok s cigaretami

Havlová si zaspomínala aj na tú najhoršiu situáciu, ktorá sa jej stala v súvislosti s cigaretami. Tá sa odohrala počas natáčania filmu Normal. „Scéna ako fajčím na posteli cigaretu, sa z rôznych dôvodov – šváby, ktoré mali liezť po stene za mnou, neliezli ako chcel režisér – opakovala niekoľkokrát, až to nevydržal môj žalúdok. Ani neviem, či nakoniec tá scéna bola vo filme. To už sa tak stáva, že točíte v horúčkach, so zlomeninou nohy a nakoniec to strihači vystrihnú,“ posťažovala si Dagmar Havlová.

Rovnaké trápenie prežívala aj Magálová

Fajčenie je veľkou záľubou viacerých hercov. Často si pauzy medzi natáčaniami spríjemňujú práve svojou vášňou. Pokiaľ však niekto z kolegov tomuto zlozvyku neholduje, je to pre neho veľkým problémom. Rovnako ako Havlová, i naša herečka Kamila Magálová zažívala počas natáčania filmu Líbaš jako Bůh podobné trápenie.

„To bolo utrpenie. Oni všetci fajčia jednu za druhou! Najviac, samozrejme, režisérka. Raz sa ma v štúdiu pýtala, prečo mám krvavé oči. Keď som povedala, že z dymu, zahlásila: „Všetci počúvajte! Nikto tu nebude fajčiť okrem mňa!“ Ale to už mi bolo úplne jedno,“ svoje zážitky porozprávala pre PLUS 7 DNÍ. Spomínanou režisérkou, ktorá sa nedokázala vzdať cigariet, bola Marie Poledňáková.