Najkrajšie letné prázdniny sme zažili v detstve. Pri spomienkach na ne sa rozcitlivela známa česká hviezda, ktorá zverejnila fotografie z čias, keď bola malým dievčaťom.

Tereza Maxová patrí medzi najúspešnejšie české modelky. Za sebou má skvelú kariéru, ktorá jej umožnila cestovať a spoznávať celý svet. Napriek tomu sa jej tie najkrajšie spomienky neviažu na jedinečné miesta v cudzine, ale na svoj domov. S nostalgiou na to spomínala aj pri prehrabávaní sa archívom svojich fotiek z detstva.

„To boli prázdniny. V Južných Čechách u babičky v Suchdole nad Lužnicou na ihrisku na sídlisku, pod slivkou a s kočiarikom a s prababičkou. Alebo na výlete po českých hradoch a zámkoch s rodinou a piknikom s rezňami. To sme si žili, to bolo leto, ako má byť,“ česká modelka porozprávala o svojich najkrajších zážitkoch z toho obdobia.

Najväčší rozruch spôsobila trojicou fotografií, ktoré pridala do tohto príspevku. Prostredníctvom nich dovolila nahliadnuť fanúšikom do svojho súkromia. Podelila sa s nimi o zábery so svojou babičkou, kamarátmi a najbližšou rodinou. Pri pohľade na ne museli mnohí poznamenať, že presne tak isto vyzerali aj ich prázdniny v detstve a rovnako ako Tereze, aj im sa hneď na toto obdobie vynorili len tie najkrajšie spomienky. Viacerí jej preto za tento kúsok nostalgie poďakovali.

Maxová už v tom čase milovala fotenie a bolo na nej vidieť, že je veľmi fotogenická. Na spoločnej fotografii s ostatnými deťmi len ona jediná smelo pozerala priamo do fotoaparáta a nahodila veľký úsmev, zatiaľ čo jej rovesníci boli zaujatí inými vecami. „Zlatá, ale už vtedy ste sedeli ako modelka,“ zhodnotila jedna z jej fanúšičiek. Od detstva tak bola predurčená na kariéru v modelingu, čo sa jej nakoniec aj splnilo.

Rovnako pekné spomienky na prázdniny sa Tereza snažila vytvoriť aj pre svoje deti. Najstaršieho syna Tobiasa má z predošlého vzťahu s dánskym tenistom. Dcéru Mínu a syna Aidena má s terajším partnerom Burakom. Modelka sa napriek svojej pracovnej vyťaženosti snaží s nimi tráviť čo najviac času, aby si vytvorili medzi sebou rovnako silné puto ako mala ona so svojou rodinou.