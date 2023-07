Moderátorka Tereza Pergnerová bola v začiatkoch kariéry veľkou divoškou. Teraz je z nej úplne iná žena, ktorá namiesto škandálov zaujme krásnym vyznaním pre svojho partnera.

Pergnerová žije so svojím partnerom Jiřím Chlebečkom už sedemnásť rokov. I keď ani ich vzťah nebol ideálny, teraz už na svoju lásku nedajú dopustiť. Prešli si aj jednou pauzou, počas ktorej sa chceli uistiť, že sú si jeden pre druhého naozaj vzácni a má zmysel pokračovať ďalej. Po polroku sa vrátili k sebe a odvtedy tvoria nerozlučný pár.

Tereza mu teraz pripravila milé narodeninové prekvapenie. Na sociálnych sieťach mu ku blahoželaniu napísala aj krásne vyznanie o tom, prečo si ho tak veľmi cení a miluje.

„Post pre muža, ktorý nemá Instagram. Muž, všetko som ti už povedala osobne, napriek tomu píšem i sem. Možno je to určitý druh degenerácie, akoby skutočný prežitok nestačil, však? Úplne ťa počujem."

„Máš 54 rokov, kus z tej doby môžem ísť po tvojom boku. Niekedy vedľa, niekedy za tebou a inokedy zase pred tebou, ale vždy s vedomím, že mám šťastie. Ty totiž vieš, kto si, ty vieš, kam patríš. Nežijeme život v luxuse, ale žijeme luxusný život. Takže nech si zdravý – telom i duchom. Ten hore ťa má rád. Ideme ďalej,“ Pergnerová zaželala priateľovi v príspevku, v ktorom zverejnila jednu z ich spoločných fotografií.

Po všetkých škandáloch a drogovej minulosti už dnes Tereza pôsobí ako vyrovnaná žena. Užíva si život a svoju rodinu. Jej starší syn Samuel pracuje v zahraničí ako kuchár a mladšia dcéra Natália, ktorú má s Jiřím, oslávila tento rok 15. narodeniny a ešte žije u svojich rodičov. Moderátorka by už dnes túto rodinnú pohodu nevymenila za nič, i preto si váži oporu, ktorú pre ňu poskytuje jej partner.

Chlebeček mal v minulosti tiež viaceré problémy. Isté obdobie sa mu nedarilo v podnikaní a dostal sa do veľkých dlhov. Aj to však spoločne s Terezou zvládli prekonať a ešte viac to posilnilo ich vzťah.