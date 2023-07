Lekárom sa podarilo dostať chorobu Markéty Konvičkovej pod kontrolu. Doposiaľ to však bolo peklo, ktoré jej zmenilo aj povahu.

Česká speváčka trpí vzácnym typom onkologického ochorenia. I keď sa ho podarilo lekárom identifikovať a liečiť, napriek tomu nádory už navždy zostanú v jej tele. Rozmiestnené sú v tkaninách v rôznych častiach tela a kvôli tomu sa nedajú operovať. Cesta za nastavením správnej liečby nebola jednoduchá a Markéta dnes priznáva, že vo výraznej miere ovplyvnila a jej vzťah.

„Predsa len, keď vám niečo v tele prúdi, ovplyvňuje to i charakter. Ja som si nikdy nemyslela, že môžem byť na niekoho zlá, ale ani neviete ako a stane sa to. Povedala som potom partnerovi, ako so mnou vlastne mohol vydržať. Sama by som so sebou nebola,“ Konvičková pre Expres.cz popísala ťažké chvíle, ktoré zažívala s priateľom Reném. Napriek tomu jej bol naďalej oporou a aj tým dokázal, že je pre ňu tým pravým vyvoleným. Pár mal pôvodne v pláne aj veľkú svadbu, kvôli ochoreniu a koronavírusu ju však museli nateraz odložiť.

Ich lásku nakoniec zachránila súhra náhod. Všetko odštartovala pandémia, keď si Markéta uvedomila niektoré veci a prestala konečne voči všetkému bojovať. „Potom prišla Amálka, covid a ja som sa paradoxne dala do pokoja, pretože som nemala pocit, že mi niekde neustále niečo uteká. Lekári nakoniec naviac našli správny spôsob liečby,“ odhalila rozhodujúci zlom v tom, ako začala vnímať svoju chorobu.

I keď sa doktorom podarilo dostať zdravotný stav českej speváčky pod kontrolu, s veľkou pravdepodobnosťou ju až do konca života čaká ešte ťažký boj, aby nádory udržali pod kontrolou a nerozširovali sa jej ďalej po celom tele. „Viem, že sa to asi už nevylieči, uvidíme, na ako dlho to bude, ale pokiaľ mi bude každý deň takto, verím, že tu budem i do sto rokov,“ prezradila Markéta, ktorá nedávno odhalila aj svoje najväčšie želanie. Tým je, aby sa dožila svadby svojej dcéry a videla ju kráčať pred oltár. Zároveň to má ako najväčšiu motiváciu na boj so svojím vzácnym ochorením.