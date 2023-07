Nechýbalo veľa a Martin Dejdar by sa takmer ocitol vo väzení. V Taliansku sa dostal do problémov s falošnými peniazmi.

Trilógia Slnko, seno... spojila niekoľko výborných hercov, medzi ktorými sa vytvorilo aj silné priateľské puto. Všetci svorne sa najviac tešili na natáčanie posledného dielu, vďaka ktorému mohli na niekoľko dní vycestovať do Talianska. Veľa vtipných a zaujímavých zážitkov sa však udialo aj mimo kamier. Martin Dejdar dnes už so smiechom spomína na problémy, do ktorých ho dostala predstaviteľka legendárnej babičky, ktorá dirigovala celú rodinu Škopkovcov z postele.

„Pred odjazdom z Čiech nám dala Valeria Kaplanová dvadsať kanadských dolárov, ktoré snáď od roku 1950 skladovala v trezore v banke s tým, aby sme si tam niečo za ne kúpili. Tak sme ich šli po príchode s Oldom Kaiserom vymeniť. Bankár zo zmenárne tú bankovku vzal, prešiel ňou tým svojím prístrojom a zrazu sa ozval alarm. Za päť minút dorazili policajti a odviedli nás do služobne,“ Martin Dejdar popísal horúce chvíľky v dokumente o natáčaní Slnko, seno.

I keď sa už dnes na tejto historke rád zasmeje, v osudný moment mu nebolo všetko jedno. Policajti oboch českých hercov podrobili vyšetrovaniu a našťastie všetko uzavreli v ich prospech. Radosť urobili aj najobľúbenejšej českej babičke. „Ukázalo sa, že tie peniaze sú falošné. Našťastie nás potom pustili, pretože sa jednalo len o malú sumu. Pani Valérii sme potom kúpili fľašku. O tom, že tie peniaze, ktoré si tak dlhé roky pyšne strážila, boli falošné, sme jej nikdy nepovedali,“ Dejdar vysvetlil, ako sa im podarilo dostať z tejto nepríjemnosti.

Keby neboli policajti tak zhovievaví, dvojica českých hviezd mohla dostať do problémov celý štáb. Bez nich by nemohlo pokračovať natáčanie a z Talianska by tak odišli bez dôležitých záberov. Kaplanová by tak nechtiac spôsobila veľký rozruch, čo by ju istotne veľmi mrzelo.