Matěj Homola vystrašil fanúšikov. Z albánskej nemocnice sa im prihlásil s vážnym zranením a smutným oznamom o najbližších koncertoch.

Bývalý partner Dary Rolins a otec jej dcéry Laury je známy svojou dobrodružnou povahou. To sa prejavuje aj na jeho cestovateľských chúťkach, keď sa vyhýba nudnej ponuke cestovných kancelárií a radšej si plánuje zaujímavé dobrodružstvá na vlastnú päsť. Teraz sa mu však jeden z takýchto výletov neplánovane skončil predčasne a navyše za veľmi nepríjemných okolností.

Homola sa so slovenskou priateľkou Andreou spolu vybrali na dovolenku do Albánska. Nešli tam však štandardne letecky, ale radšej si zvolili ich obľúbený mototrip. Po príjazde do cieľa sa im však stala jedna nepríjemnosť, ktorá navyše vyvrcholila vážnym zranením českého hudobníka.

„Tak áno, nie vždy to vyjde, zdravím z nemocnice z Albánska. Pes, ktorý vbehol pod kolesá, ukončil predčasne tento mototrip. Mám zlomenú kľúčnu kosť a domov nepôjdem na dvoch kolesách, ale poletím,“ Matěj sa posťažoval svojim fanúšikom na sociálnych sieťach.

V čase nehody s ním bola na motorke aj jeho priateľka. Tá si našťastie na rozdiel od Homolu odniesla len menšie zranenia. Hudobník na Instagrame informoval, že má len pár odrenín a kríva. I kvôli tomu bolo vybavovanie všetkej miestnej byrokracie ohľadom tohto incidentu len na nej. Matěj ju preto označil ako statočnú ženu. Detaily z nehody sa jeho fanúšikovia dozvedia vo videu z tejto cesty, ktoré čoskoro zverejní na sociálnych sieťach.

Zlomenina kľúčnej kosti však skomplikovala situáciu jeho skupine Wohnout. Už tento víkend mal s nimi odohrať koncerty, ktorých sa však nemôže zúčastniť. „Minimálne tento víkend nebudem schopný zo zdravotných dôvodov vystúpiť a chlapci tak odohrajú koncerty v trojici, čo hlavne pre Honzu znamená veľa práce. Ďakujem veľmi za pochopenie a pokiaľ budete na týchto akciách, tak i za podporu nášho úsporného tria,“ Darin bývalý priateľ odkázal svojim priaznivcom v rozhovore pre Super.cz.