Modelka Simona Krainová sa v päťdesiatke rozhodla na sociálnych sieťach zverejňovať „hanbaté“ fotky. Telo na to má, otázka znie, či je to nutné.

Ako už v našich končinách býva zvykom, okamžite si týmto rozhodnutím získala veľa priaznivcov aj odporcov. Jedni sa domnievajú, že matka dvoch detí by sa v tomto smere mala krotiť a zbytočne nedráždiť. Druhí jej, naopak, držia palce. Ako zase býva zvykom u modelky, s neprajníkmi sa nekašle a ide si za svojím. Keď nemohla svoje umelecké akty pridávať na chúlostivý Instagram, založila si účet na stránke OnlyFans, kde sú viac než vítané. Nemohla sa rozhodnúť lepšie. Neprešiel totiž ani týždeň od založenia účtu a jej profil Only Simona zaradil indikátor služby medzi tri percentá najúspešnejších tvorcov.

Mama dvoch synov, Maxa a Bruna, má stále skvelú postavu a rada ju ukazujeIn Zdroj: Instagram/Simona Krainová

Rozruch pre nohavičky?

Modelka je od roku 2010 vydatá za podnikateľa Karla Vágnera mladšieho (49), ktorému sa darí v mediálnom biznise. Majú dvoch synov – Maxa (12) a Bruna (11). Simona však aj výrazne prispieva do rodinného rozpočtu. Má vlastnú značku oblečenia, okuliarov, kozmetiky... Svoje produkty podobne ako mnoho ďalších celebrít propaguje na Instagrame. Tam sa postupne začali objavovať aj jej fotografie v odhalenejších odevoch a plavkách. „Takýto pekný zadoček nevidím každý deň a ešte k tomu v päťdesiatke. Poklona a moja úcta,“ napísal jej obdivovateľ k snímke v zeleno-žltých plavkách. Snímku podporila aj Simonina ženská obdivovateľka. „Prosím, pokojne viac takýchto fotiek. Ženám dodávajú sebavedomie, že ani v päťdesiatke nepatria do hrobu.“



Zadné partie modelky očarili nejedného muža. Zdroj: Instagram/Simona Krainová

Ako však postupne zhadzovala oblečenie, hejtov pribúdalo a ona sa rozhodla zareagovať: „Toľko poprasku pre nohavičky. Naozaj sa bavím, ako málo stačí… A to som ešte nevytiahla všetky esá z rukáva,“ naznačila modelka ďalší vývoj udalostí. Ten však už v predstihu zmietla zo stola žena, keď sa jej priamo opýtala: „Prečo si to robíte? Škoda. Mohli ste starnúť ako ikona. Pritom to vyzerá, že už neviete, ako na seba upozorniť. Lacné gestá, nahá, bez nohavičiek, ružové vlasy. Nejde o puritánstvo, ale o úroveň, ktorú ste, žiaľ, stratili.“



Kým iné ženy by možno v podobných prípadoch zaradili spiatočku, Simona Krainová zostala verná svojej povesti a postupne sa pripravovala na vytvorenie stránky na OnlyFans. Akty nerobí sama mobilom, behá okolo nej celý štáb, pretože chce, aby mali vysokú úroveň. A za tú sa na spomínanej platforme, samozrejme, platí.

Dajte si čokoládu!

Čoraz častejšie hejty však modelku naozaj donútili zamyslieť sa. „Také to, ako si myslíš, že niekoho poznáš, pretože je známy. Vytvoríš si nejaký obrázok, určitý druh ,judgmentu‘ a v tom žiješ. Áno, to je tá modelka… Koľkokrát som to počula v MHD alebo v bare, ako sa o mne ľudia bavia, akoby ma poznali, všetko o mne vedeli a ja som tam vlastne ani nebola,“ zafilozofovala si a dodala: „Takisto som to robila. Máme k tomu sklon. Televízie a ,socky‘ nám vytvárajú určitú predstavu, že všetkých dobre poznáme na základe čriepkov našich životov, ktoré zdieľame.“ Jej slová nepriamo potvrdila obdivovateľka, ktorá vo víre dilemy nahá alebo oblečená napísala akoby od veci: „Čítala som, že Simona pomáha a prispieva deťom, ktoré nemajú v školách obedy, a k takejto pomoci vedie aj svojich synov.“

Foto bez nohavičiek vyvolalo búrku reakcií. Zdroj: Instagram/Simona Krainová

Hoci bola ešte začiatkom augusta šesť týždňov bez pohybu, pretože mala únavovú zlomeninu nohy a nemohla cvičiť, akty bez cenzúry fotila bez problémov, pribrala vraj len kilo a naplno rozbehla nový koníček a biznis súčasne. „Rada by som sa vyjadrila k búrke na mojich sieťach v súvislosti s novým účtom na platforme OF.



Na množstvo mojich fotiek na Instagrame ma neustále upozorňujú, že mi obmedzia účet, pretože som príliš odhalená, taká, onaká a fotka obsahuje hento aj tamto. Už ma to fakt nebaví,“ vysvetlila dôvod. „Možno by nebolo od veci radšej sa trochu pousmiať, ako hľadať chyby a súdiť. Tí, ktorým sa to páči, nech si to užijú a zvyšok smutných moralistov nech si dá tmavú čokoládu. Zmierňuje stres a ,nasratosť‘,“ zaklincovala.