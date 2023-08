Iveta Malachovská zalovila nielen v pamäti, ale aj v zbierke záberov z dovoleniek. Niektoré sú staré aj dvadsať rokov.

Ani nevyliečiteľná choroba im nezabránila, aby si splnili ďalší spoločný sen. Moderátorka Iveta Malachovská (58) a jej manžel Martin (55) sa len pred pár dňami vrátili z Južnej Ameriky, kde strávili takmer tri týždne. Navštívili Bolíviu, Čile, no ich hlavnou cieľovou destináciou bolo Peru, a to výstup na Machu Picchu (2 430 m n. m.). Ním skompletizovali svoju zbierku návštev novodobých siedmich divov sveta. Iveta nám opísala, ako náročný výstup na vrchol zvládli, ktoré miesta navštívili, a zaspomínala aj na minulé roky, keď s ich objavovaním začali.

Na tretí pokus

Vtedy boli ešte mladí a ani im nenapadlo, že o niekoľko rokov sa ich rodina bude musieť zmieriť s tým, že operný spevák ochorie a jeho stav sa bude rokmi zhoršovať. Skleróza multiplex je nevyliečiteľná choroba, a hoci sa lekári snažia pacientom čo najviac pomáhať, drvivá väčšina z nich skončí na invalidnom vozíku. Martin má vraj problém s motorikou a rovnou chôdzou. Dcéra Kristína nám v minulosti opísala, ako táto choroba mení jej otca. „Má veľmi veľký problém so stabilitou, vraví, že najväčší strach pociťuje, ak má prejsť rovno a bez závratu. A keď sa na neho človek pozrie, niekedy sa akoby potáca. Nechcem, aby to vyznelo nepekne, ale pôsobí, akoby mal vypité.“ Napriek tomu však manželia nesedia doma. Riadia sa príslovím, že trpezlivosť ruže prináša.



Vystúpiť na Machu Picchu sa im podarilo až na tretí pokus. Prvý im prekazil koronavírus a prísne opatrenia. Druhý, vlani v decembri, prevrat v Peru, keď boli lety z Európy dočasne zrušené. Teraz si môžu povedať, že do tretice všetko dobré. „Nie sme ani prví, ani poslední Slováci, ktorým sa podarilo dostať na Machu Picchu, len sme si na tento výstup trošku viac počkali, ale naše očakávanie sa naplnili. Pravda je, že sme to plánovali ešte v čase, keď manžel nebol chorý, ale vidíte, že to dokázal aj so sklerózou multiplex. Bol úžasný, bojoval s každým jedným krokom,“ vyzdvihla jeho vytrvalosť.



Zároveň priznala, že tento náročný výlet brala veľmi zodpovedne a mala oči na stopkách. „Pre mňa to bol dvojnásobný záťah; najprv som sa starala o Martina, aby správne stúpil a mal sa koho držať a o koho oprieť okrem palíc. Až potom som sa sústredila na seba. Povrch cesty by som prirovnala k tatranským skalnatým chodníkom. Aj tam treba nielen odvahu, ale aj určitú zdatnosť.“

Krátil sa jej dych

Napriek oprávneným obavám sa spevák vybral na neľahký výstup a je na seba hrdý. S nadšením, že to zvládol, vyzýva aj ostatných prekonávať svoje strachy. „Trošku som sa obával fyzickej náročnosti a nadmorskej výšky. V rámci Peru sme boli až vo výške 5 100 m. Vďaka manželke, jej pomoci, trekovým paliciam a sprievodcovi Hugovi, ktorý bol veľmi empatický, som to s veľkým sústredením a obozretnosťou zvládol. Všetkým, ktorí majú obavu, chcem len povedať, že chuť spoznávať má väčšiu silu ako obava, že niečo nedokážem,“ povedal nám Martin.



V Bolívii navštívili soľnú planinu Uyuni, ktorá vyzerá ako vrstva snehu, no je to všetko soľ. La Paz, najvyššie položené hlavné mesto na svete. „Tam som cítila riedky vzduch, ale mali neskutočnú dopravu prostredníctvom lanoviek. Rýchlu, ekologickú a bolo zjavné, že Bolívijčania do toho asi pred desiatimi rokmi poriadne zainvestovali. Veľmi sa mi páčilo aj v druhom najväčšom meste Čile Valparaíso na brehu Tichého oceánu.“ Očarilo ich aj jazero Titicaca, najväčšie v Južnej Amerike s rozlohou 8 800 štvorcových kilometrov a s nadmorskou výškou 3 821 m n. m. S nadmorskými výškami v Peru mala kedysi problém aj Iveta. Krátil sa jej dych, no niet sa čo diviť, keď s nimi majú problém aj niektorí Peruánci. „Tam sa smiali, že keď prídu hrať na niektoré miesta futbalisti z hlavného mesta Limy, vládzu behať len prvých dvadsať minút. Aby som nezabudla, v tej Lime je niekoľko svetových reštaurácií a majú neskutočnú gastronómiu. Typické jedlo pre Peru je ceviche – šalát z čerstvej domácej ryby. Bola to lahôdka a pochutili sme si.“

Prekukli sa na cestách

Manželmi sú už dlhých tridsať rokov a ich partnerskú súhru im mnohí závidia. Podľa Ivety je jej vybudovanie dlhoročná a nikdy sa nekončiaca práca. Na začiatku vzťahu im vraj pomohli prvé spoločné výlety a dovolenky. „My sme začali cestovať ešte pred svadbou, je to ideálny priestor na spoznanie sa v náročných situáciách.“ Šesť rokov po svadbe si povedali, že chcú vidieť na vlastné oči všetkých sedem divov sveta. Ich prvým bolo rímske Koloseum v roku 1999. „Odvtedy sme tam boli už viackrát, neskôr aj s dcérou Kikou a v Ríme máme už niekoľko ďalších obľúbených miest, kam sa vraciame.“



Po piatich rokoch si povedali, že je čas na druhý div sveta – Jordánsko, na Petru a jej Klenotnicu vysokú asi päťdesiat metrov. „Už keď som pozerala film s Indianom Jonesom, veľmi som túžila spoznať toto miesto. Nám sa to podarilo aj s dcérou v lete 2004. Po príchode ku Klenotnici zistíte, že keď vojdete dovnútra, nič výnimočné tam nie je. Lenže Petra nie je len o nej, je to zaujímavé mesto, kde môžete stráviť veľa času.“

Chutná Brazília

Po návšteve Jordánska sa v roku 2008 vybrali do Brazílie. „Okrem toho, že socha Krista Spasiteľa v Riu de Janeiro má magickú moc, celé Rio je samo osebe veľkým divom – Corcovado, na ktorom stojí socha, pláže ako Ipanema či Copacabana, futbalový štadión Maracana.“ Moderátorku a jej manžela očarili nielen jednotlivé miesta, ale aj ich gastronómia. Ochutnali brazílsku špecialitu churrasco, čo je špeciálne upravené hovädzie mäso na grile, a neodolali ani ich národnému drinku. „Priznám sa, že od návštevy Brazílie som fanúšikom caipirinhe, ktorá obsahuje alkohol s názvom pitú cachaca, trstinový cukor a limetku."

Sklamaná z Číny, ohúrená z Indie

Po Brazílii si od skúmania divov dali sedemročnú pauzu. No vynahradili si to v roku 2015, a to dvojnásobne. Malachovskí stihli navštíviť až dva divy – Čínu a Indiu. „Pri návšteve Veľkého čínskeho múra nám robila spoločnosť dcéra. Dostala som to ako darček k päťdesiatke. Je to naozaj mega stavba, ale, bohužiaľ, všade je veľký smog. Tak­že viditeľnosť je znížená a všade sú samé schody,“ netají sklamanie.



V Indii navštívili Tádž Mahal. Stavbu postavil indický mogul Šáhdžahán na pamiatku svojej predčasne zosnulej manželky. „Za mňa je to miesto, kde stretnete turistov z celého sveta a kde je veľmi veľa ľudí, ale napriek tomu tam cítite dobrú a prajnú atmosféru.“



Nasledujúci rok vyrazili k predposlednému divu sveta Chichen Itzu. „V Mexiku nemôžete obísť toto mayské nálezisko a pyramídu. Boli časy, keď ste na ňu mohli vyliezť a sledovať okolitú zem z vtáčej perspektívy. Už to nejde, ale je to aj tak nesmierne magické miesto.“ A tak Malachovským chýbala do kompletnej zbierky siedmich divov sveta už len návšteva Machu Picchu, ktorou si splnili ďalší zo svojich spoločných snov.

