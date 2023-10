Lucie Vondráčková vydáva nový singel, ktorým opäť podpichla aj svojho bývalého.

Česká speváčka tvorí už niekoľko mesiacov pár s mladým MMA bojovníkom Zdeňkom Polívkom. Lucie síce po jeho boku žiari a je šťastne zamilovaná, ale ani to jej nepomohlo dostať sa z nenávisti, ktorú ešte stále pestuje voči svojmu expartnerovi Tomášovi Plekancovi. Zatiaľ čo on už žije spokojný život s bývalou tenistkou Luciou Šafářovou a na svoju minulosť s Vondráčkovou takmer zabudol, ona sa opäť pustila do sypania obvinení na jeho adresu.

Najnovšie sa rozhodla vyriešiť si s ním niektoré krivdy prostredníctvom nového singlu Rekordérka, ktorý nahrala s Martinom Kavuličom. Vo videoklipe je oblečená ako žienka domáca a naráža tým na bývalý vzťah so známym hokejistom. Text tejto novinky poukazuje na to, že zatiaľ čo si Plekanec budoval kariéru, ona stála verne v jeho pozadí a poskytovala mu dôležitú rodinnú oporu. Ako odmenu za všetku snahu potom dostala kopačky, ktoré ju mrzia až dodnes.

„Bola som ženská na medailu, rekordérka odpúšťania tvojich hriechov, svojho šťastia len náhradník. Leštila som ti schody do výšky a verne stála v tvojom tiene. Môj svet mi kdesi unikal, strácala som sa a svet plynul. Začínam znova žiť a nemusíš sa o mňa báť,“ Lucie spieva vo svojej novinke. Napriek tomu, že v skladbe vôbec nespomína Plekancovo meno, všetkým fanúšikom bolo viac ako jasné, že tieto slová adresovala priamo jemu. Počas ich vzťahu totiž stála Vondráčková v úzadí a venovala sa rodine, zatiaľ čo jej partner si užíval život a budoval vlastnú kariéru.

„Nebol to zrovna super príbeh, aspoň pre mňa vôbec nie. Napriek tomu si teraz nevyčítam tie márne roky stratené. Náhradný život žila som, ako mnohé ženy, ktoré časom zapadli. Žila som s tebou roky, dni, ten život náhradný a moje sny sa do práce prepadli,“ tvrdo reagovala na vzťah, ktorý mala s českým hokejistom.

Aj podľa týchto slov je vidieť, že sa Lucie kvôli svojej minulosti trápi a nehodila to za hlavu tak, ako o tom spieva v skladbe Rekordérka. Možno jej práve táto spoveď konečne pomôže uzavrieť túto životnú kapitolu a konečne sa sústredí len na vzťah so sympatickým mladíkom, z ktorého ani v spoločnosti nedokáže spustiť oči a vždy sa pri ňom zamilovane usmieva.