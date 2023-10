V centre Bratislavy si uctili pamiatku Juraja Jakubiska. Jeho dcéru Janette nikto nepozval.

Na Filmovom chodníku slávy pred Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave odkryli trinástu dlaždicu ako poctu legendárnemu režisérovi Jurajovi Jakubiskovi (†84), ktorý koncom februára podľahol zdravotným ťažkostiam. Ocitol sa tak v spoločnosti známych mien ako Ladislav Chudík, Mária Kráľovičová, Ivan Palúch, Emília Vášáryová či Zita Furková.



Na slávnostnom akte sa zúčastnilo mnoho jeho kolegov, ktorí s ním celý život spolupracovali, a nechýbala ani manželka, herečka a filmová producentka Deana Jakubisková Horváthová (65). Mnohí očakávali, že takú významnú udalosť si nenechajú ujsť ani režisérove deti. Žiaľ, pred divadlom sme ich hľadali márne.

Nestihla by to

Syn Jorik (37), ktorého porodila Deana, sa dlhodobo pred verejnosťou ukrýva a jeho neprítomnosť sa dala čakať. Naopak, dcéra Janette Jakubisková (48) z prvého manželstva s právničkou Ľudmilou Vašovou by si odhaľovanie dlaždice určite ujsť nenechala, keby jej o ňom niekto povedal. Vraj tak neurobila ani organizátorka a zakladateľka Filmového chodníka slávy Mária Reháková ani vdova Jakubisková. „Neprišla som, pretože ma nikto nepozval. O tejto udalosti som sa dozvedela náhodou prostredníctvom Face­booku, a to len niekoľko hodín pred akciou. To by som už z Neapola, kde žijem, nestihla prísť,“ skonštatovala pre PLUS 7 DNÍ, neskrývajúc sklamanie.



„Keby som sa to dozvedela aspoň o deň skôr, určite by som si prišla uctiť otcovu pamiatku. V každom prípade ma to mrzí, ale keď budem v Bratislave, určite sa tam pôjdem pozrieť.“ Otcovu dlaždicu zatiaľ videla len na fotografiách, ktoré jej poslali blízki priatelia zo Slovenska, ale vyzerá to tak, že Janette si ju naživo obzrie už čoskoro. „Chystám sa tam s kamarátom Jožkom Oklamčákom, hneď ako sa budúci týždeň vráti z východného Slovenska.“ Ten sa podľa našich informácií na oficiálnom akte nezúčastnil preto, lebo sa ho istým spôsobom dotklo, že nik nepozval jeho kamarátku Janette.

Bez vysvetlenia

Nedbanlivosť alebo zámer? Zisťovali sme, prečo režisérovu jedinú dcéru nikto neoslovil. Organizátorka akcie Mária Reháková najprv na našu otázku odpovedala diplomaticky a až v závere vyšla s pravdou von. „Pozývanie hostí bolo, ak to tak môžem skonštatovať, v réžii nás organizátorov, ale aj rodiny. Snažili sme sa pozvať významné osobnosti slovenského a českého kultúrneho života a tie, s ktorými Juraj Jakubisko spolupracoval, ale aj s ktorými sa rodinne a priateľsky stretával. Verím, že na toto významné podujatie prišiel každý, komu to pracovné alebo rodinné povinnosti dovoľovali. Jakubiskova dcéra z našej strany pozvaná nebola, pretože sme na ňu nemali kontakt. Pozvanie sme nechali na pani Jakubiskovú,“ zakončila. A tak sme kontaktovali vdovu Deanu Jakubiskovú. „Prepáčte, neviem, prečo sa ma to pýtate, ja nemám čas na takéto otázky. Mám teraz veľa práce,“ ukončila náš telefonát.

Filanovo znamenie

Janette tak zmeškala nielen odokrytie dlaždice, ale aj mnoho dojemných príhovorov, ktoré pred divadlom odzneli. Slovo dostala herečka Zita Furková, bývalý prezident Ivan Gašparovič, politik Boris Kollár či Petra Vančíková Kolevská – Alžbetka z režisérovej Perinbaby. Svojím príhovorom oslovil najmä spisovateľ Boris Filan. Ten opísal momenty, ktoré si všimol počas predchádzajúcich príhovorov.



Vysvetlil si ich tak, že Juraj Jakubisko síce nemohol byť na mieste fyzicky prítomný, ale duchom tam určite bol. „Očakával som, že keď tu o ňom budeme hovoriť, že zahrmí, zaprší, napadá sneh a prebehne biely kôň, ale bolo to skromnejšie. Pred chvíľou ku mne priletelo toto pierko a tu, na tej škvrne na zemi, sedela krásna včela. Ďakujeme, Juraj, že si nám dal o sebe vedieť. Som veľmi rád a som pyšný na to, že sme boli kamaráti.“ Mal tým na mysli, že pierko symbolizovalo nezabudnuteľnú Perinbabu a včela jeho nadčasovú ságu Tisícročná včela.



A nebolo to jediné, čo prítomných prekvapilo. Uprostred príhovorov prešla okolo hrajúca skupinka štyroch muzikantov vo zvláštnom odeve a s bubnami v rukách. „Organizátori ich chceli utíšiť, no ja som sa len pousmiala a povedala si, ale veď to je Jurajov humor a takto nás pozdravuje,“ skonštatovala Jakubiskova manželka krátko potom.

