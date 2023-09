Pápež počas návštevy Mongolska prekvapil viacerých veriacich.

Pápež František nedávno absolvoval návštevu Mongolska, pričom išlo o vôbec prvú návštevu hlavy katolíckej cirkvi v tejto ázijskej krajine. V Mongolsku, prevažne budhistickej krajine s viac ako 3,3 milióna obyvateľmi, žije komunita katolíkov pozostávajúca z približne 1450 ľudí. Hlava katolíckej cirkvi počas návštevy zaujala viacerými výrokmi.

Rád by to videl aj v súčasnosti

Menší rozruch spôsobili najmä jeho slová o Mongolsku, pri ktorých sa vrátil až do čias obrovského impéria slávneho dobyvateľa Džingischána. Legendárny mongolský vládca začínal ako negramotný zajatec, no vypracoval sa na jedného z najmocnejších vládcov v dejinách. Podarilo sa mu zjednotiť nomádske kmene a dobyl obrovské územia v strednej Ázii či Číne, čím v 13. storočí položil základy najväčšej suchozemskej ríše v histórii. Jeho potomkom sa ju podarilo rozšíriť o Sýriu, Kóreu a veľkú časť východnej Európy. Vrásky na čele robili aj stredovekému Poľsku či Uhorsku.

„Fakt, že táto ríša dokázala zjednotiť tak vzdialené a rozdielne krajiny, svedčí o schopnosti vašich predkov pochopiť prednosti obyvateľov jednotlivých území a využiť tieto kvality na ľudský pokrok," nechal sa počuť pápež počas návštevy hlavného mesta Mongolska Ulánbátaru. V tejto histórii podľa Františka vidieť model, ktorý by rád preniesol aj do súčasnosti. „Bodaj by v súčasnosti na tejto Zemi, ktorá je ničená nekonečnými vojnami, došlo k obnoveniu a rešpektovaniu medzinárodných práv, k tomu, čo kedysi reprezentoval Pax Mongolica, teda absencia konfliktov."

Na snímke vpravo na vozíku pápež František a vľavo mongolský prezident Ukhnaagiin Khürelsükh pod obrovskou sochou Džingischána. Zdroj: Ng Han Guan

Vzácny dar

Pri bližšom pohľade na pápežove výroky je jasné, že neobdivoval Džingischánove nepopierateľné vojenské úspechy, pri ktorých zahynulo nesmierne množstvo ľudí. Narážal na náboženskú toleranciu, ktorá bola jednou zo súčastí spomínaného Pax Mongolica, čo je latinský výraz pre termín Mongolský mier. Tým sa označuje stabilizujúci efekt Mongolskej ríše na sociálne, kultúrne a ekonomické pomery obyvateľov na podrobených územiach. Aj keď Mongoli boli neľútostní bojovníci, po víťazstve sa v kontexte svojej doby správali k dobytým územiam veľmi humánne. Okrem spomínanej náboženskej slobody bolo zrušené mučenie, obchodné cesty boli bezpečnejšie, obchodovanie samotné rozkvitalo, a dokonca vznikol aj prvý medzinárodný poštový systém.

Pápež Mongolsku priniesol aj vzácny historický dar. Išlo o list Džingischánovho vnuka Batuchána, v ktorom bola jeho odpoveď pre pápežského legáta, ktorý ho žiadal o zastavenie výbojov Mongolov voči kresťanským štátom. Batuchánova odpoveď pre pápeža znela, nech sa príde pokloniť „vládcovi, ktorý má boha na svojej strane". František tento list z roku 1246 odovzdal mongolským predstaviteľom so slovami, že ide o „overenú kópiu" listu, píše Washington post.